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Obras en las cercanías de Asturias: las líneas afectadas y lo que hará Renfe

La operadora habilitará cerca de mil servicios de autobús para cubrir los trayectos de las líneas C-4 y C-5 de Cercanías Asturias entre el 18 y el 26 de julio

Un tren de cercanías en Asturias.

Un tren de cercanías en Asturias.

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Xuan Fernández

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Renfe pondrá en marcha un plan alternativo de transporte por carretera con casi un millar de servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros de las líneas C-4 (Cudillero-Gijón) y C-5 (Gijón-Laviana) de Cercanías Asturias, de ancho métrico, durante las obras de renovación integral de la señalización que ejecutará Adif en la segunda quincena de julio.

Las actuaciones obligarán a realizar transbordos por carretera en distintos tramos de ambas líneas entre el 18 y el 26 de julio. Según ha informado Renfe, el dispositivo contempla cerca de mil expediciones de autobús para cubrir los recorridos afectados mientras duren los trabajos.

En la línea C-4, los cambios se desarrollarán en dos fases. Entre los días 18 y 20 de julio los viajeros deberán realizar transbordo entre las estaciones de Gijón y El Regueral. Posteriormente, del 21 al 26 de julio, el servicio por carretera se extenderá entre Gijón y Candás.

En la línea C-5, los transbordos en autobús estarán vigentes entre el 20 y el 26 de julio, cubriendo el trayecto comprendido entre Gijón y Pinzales.

Renfe señala que los autobuses efectuarán parada en las estaciones afectadas o en puntos próximos debidamente señalizados mediante cartelería. La compañía recomienda a los viajeros consultar con antelación las condiciones para el transporte de bicicletas y mascotas, así como las limitaciones existentes para acceder con objetos voluminosos.

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La operadora explica que este plan especial permitirá mantener la movilidad de los usuarios mientras Adif ejecuta unas obras destinadas a renovar de forma integral la señalización ferroviaria en estos tramos de la red de Cercanías de Asturias. La información detallada sobre horarios, paradas y afecciones puede consultarse en los canales oficiales de Renfe y en su teléfono de atención al cliente.

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