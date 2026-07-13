Obras en las cercanías de Asturias: las líneas afectadas y lo que hará Renfe

Renfe pondrá en marcha un plan alternativo de transporte por carretera con casi un millar de servicios de autobús para garantizar la movilidad de los viajeros de las líneas C-4 (Cudillero-Gijón) y C-5 (Gijón-Laviana) de Cercanías Asturias, de ancho métrico, durante las obras de renovación integral de la señalización que ejecutará Adif en la segunda quincena de julio.

Las actuaciones obligarán a realizar transbordos por carretera en distintos tramos de ambas líneas entre el 18 y el 26 de julio. Según ha informado Renfe, el dispositivo contempla cerca de mil expediciones de autobús para cubrir los recorridos afectados mientras duren los trabajos.

En la línea C-4, los cambios se desarrollarán en dos fases. Entre los días 18 y 20 de julio los viajeros deberán realizar transbordo entre las estaciones de Gijón y El Regueral. Posteriormente, del 21 al 26 de julio, el servicio por carretera se extenderá entre Gijón y Candás.

En la línea C-5, los transbordos en autobús estarán vigentes entre el 20 y el 26 de julio, cubriendo el trayecto comprendido entre Gijón y Pinzales.

Renfe señala que los autobuses efectuarán parada en las estaciones afectadas o en puntos próximos debidamente señalizados mediante cartelería. La compañía recomienda a los viajeros consultar con antelación las condiciones para el transporte de bicicletas y mascotas, así como las limitaciones existentes para acceder con objetos voluminosos.

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La operadora explica que este plan especial permitirá mantener la movilidad de los usuarios mientras Adif ejecuta unas obras destinadas a renovar de forma integral la señalización ferroviaria en estos tramos de la red de Cercanías de Asturias. La información detallada sobre horarios, paradas y afecciones puede consultarse en los canales oficiales de Renfe y en su teléfono de atención al cliente.