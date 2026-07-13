El Principado moviliza 9,95 millones para financiar proyectos en los concejos rurales: los lugares beneficiados

El Consejo de Gobierno del Principado autorizó este lunes un gasto de 9,95 millones de euros para financiar la convocatoria anual de las ayudas Leader dirigidas a las entidades locales del medio rural.

La partida permitirá sufragar proyectos destinados a mejorar los servicios públicos, reforzar la cohesión territorial e impulsar el desarrollo sostenible de los concejos rurales.

Las ayudas, que se conceden a fondo perdido, están orientadas a financiar inversiones no productivas. Entre las actuaciones subvencionables figuran la construcción y mejora de infraestructuras y equipamientos públicos, proyectos turísticos, culturales y de ocio, iniciativas de movilidad sostenible y actuaciones para la protección y promoción del patrimonio. También podrán beneficiarse proyectos vinculados a la transición energética, la bioeconomía, la digitalización o aquellos que favorezcan la actividad económica y la creación de empleo.

La convocatoria se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 y está financiada con fondos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), del Principado y de la Administración General del Estado.

Los recursos se repartirán entre los once grupos de acción local que operan en Asturias: Camín Real de la Mesa, Montaña Central, Valle del Ese-Entrecabos, Oriente, Navia-Porcía, Alto Narcea-Muniellos, Oscos-Eo, Alto Nalón, Adicap, Comarca de la Sidra y Bajo Nalón. Cada uno de ellos gestionará las convocatorias, que podrán ser propias o compartidas con otros grupos, mediante un sistema de concurrencia competitiva.

Más de 1,4 millones para refugiados ucranianos con discapacidad

El Ejecutivo autonómico también ha aprobado una partida de 1.438.458 euros para contratar el servicio de atención integral a personas con discapacidad o dependencia afectadas por la guerra de Ucrania que cuentan con protección temporal en Asturias.

La financiación permitirá mantener la atención residencial de las personas procedentes del orfanato de Druzhkivka y del personal cuidador que las acompaña. El servicio incluye alojamiento, manutención, apoyo social, transporte y acceso a servicios básicos.

Proyecto europeo sobre cáncer de próstata

En el ámbito sanitario, el Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio entre la Consejería de Salud, el Sespa y la Ficyt para desarrollar el proyecto europeo Clear-PC, centrado en mejorar la información, la prevención, el tratamiento y los cuidados relacionados con el cáncer de próstata.

La iniciativa, financiada por el programa EU4Health, contará con una biblioteca digital de recursos para profesionales y ciudadanía. El proyecto reúne a 14 entidades de seis países y dispone de un presupuesto de 1,24 millones de euros, de los que 148.405 corresponden a la participación asturiana.

Acuerdo con la Fundación Real Oviedo

Además, la Consejería de Salud ha informado al Consejo de Gobierno del convenio suscrito con la Fundación Real Oviedo para desarrollar actuaciones de promoción y protección de la salud mental, especialmente entre la población joven.

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El acuerdo contempla campañas de prevención, sensibilización y formación, además de otras iniciativas destinadas a fomentar hábitos saludables y mejorar el bienestar emocional de la ciudadanía.