La reforma de la ley ha sacado uno de cada cinco pisos turísticos del mercado en Asturias

El mapa de los pisos turísticos en Asturias, siguiendo la tendencia nacional, empieza a encoger. Tras años de crecimiento en las grandes plataformas digitales, principalmente Airbnb y Booking, el número de viviendas ofertadas para uso turístico ha sufrido un ajuste severo coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma en 2025 de la ley de propiedad horizontal y el registro único de alquileres de corta duración.

El Banco de España, en su último Informe Anual, señaló que "el auge de la vivienda turística es un fenómeno que contribuye a presionar al alza la demanda de vivienda y que no estuvo presente en el boom inmobiliario de los años 2000". El organismo recalca que esta actividad creció entre 2021 y 2024, cuando llegó a superar las 400.000 viviendas, pero también apunta a un cambio reciente: las limitaciones regulatorias o el desplazamiento hacia otros usos, como el alquiler de temporada, podrían explicar que la cifra bajara hasta unas 355.000 viviendas turísticas de media en 2025.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) van en esa dirección. Este pasado mayo había 341.001 viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales en España. Son 40.836 menos que un año antes, cuando se contabilizaban 381.837. La caída interanual es del 10,7%, según la estadística que está en situación aún de experimental. Si se mira la evolución desde mayo de 2025 hasta noviembre de ese mismo año, el recorte fue todavía más acusado: más de 52.000 pisos turísticos desaparecieron de la estadística en solo seis meses.

En Asturias, el pico histórico de viviendas vacacionales se alcanzó en agosto de 2024, con 8.751 con capacidad para alojar a 43.923 personas. En el último recuento realizado por el INE el pasado mes de mayo esa cifra había bajado a 6.914 (1.837 menos) con capacidad para 34.317 personas, esto es un 21 por ciento menos (una de cada cinco). En ese mismo periodo, la disminución de oferta en toda España fue del 15,44 por ciento, lo que coloca al Principado entre las autonomías donde más pisos turísticos se "borraron" del mercado. En la comparativa interanual (mayo de 2025 a mayo de 2026), la disminución de inmuebles ofertados para uso turístico en Asturias fue del 10,17 por ciento; en concreto, 783 unidades menos. Gijón (con más de 1.200 inmuebles), Llanes y Oviedo concentran aproximadamente dos de cada tres alojamientos de este tipo en la región.

Estas cifras, según subrayan los profesionales inmobiliarios, no implica necesariamente que todos esos pisos hayan vuelto al alquiler residencial. El INE mide viviendas anunciadas en plataformas, no el destino final del inmueble. Parte de esa oferta puede haber dejado el negocio turístico, otra puede haberse regularizado u haber cambiado de canal y otra puede haberse desplazado hacia el alquiler de temporada.

Poco más del 1 por ciento

Pero el movimiento es relevante porque afecta al escaparate donde se concentraba buena parte de la actividad. En mayo de 2026, las viviendas turísticas registradas representaban el 1,28% del parque total de viviendas español. Para Asturias, ese porcentaje es inferior: el 1,03 por ciento, un indicativo de que la presión del fenómeno de la vivienda vacacional es menor en la región que en otros territorios, especialmente Andalucía y las comunidades mediterráneas.

El dato último de mayo también muestra un pequeño rebote respecto a noviembre de 2025, cuando el INE contabilizó 329.764 viviendas turísticas. Aun así, la foto interanual sigue siendo clara: hay menos oferta visible que hace un año y el sector entra en una fase de mayor control administrativo y vecinal.

Incentivos "de salida"

Desde el Ministerio de Vivienda explican que el Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 contiene incentivos para que las casas salgan del mercado turístico. "Se ayuda a las comunidades autónomas para que puedan ejercer su derecho a tanteo y retracto, o para que puedan adquirir vivienda de forma directa, a través la financiación del 70% del coste de adquisición. El porcentaje de financiación puede ascender hasta el 85% en caso de que la vivienda adquirida se ubique en una zona tensionada", explican.

Adicionalmente, el PEV contempla ayudas de hasta 50.400 euros a particulares que cedan una vivienda a la comunidad autónoma durante 7 años para que sea la Administración regional quien la ponga a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible. "La comunidad autónoma se encargará de la gestión integral del alquiler, transferirá las rentas a la propiedad y, cuando finalice el contrato, devolverá la vivienda a su propietario en condiciones óptimas", añaden desde la cartera liderada por Isabel Rodríguez.

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Uno de los cambios clave llegó con la reforma de la ley de propiedad horizontal, que entró en vigor el 3 de abril de ese año. Desde entonces, los propietarios que quieran destinar una vivienda al alquiler turístico necesitan, entre otros requisitos, la autorización de la comunidad de vecinos.