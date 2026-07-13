Un vehículo en llamas provoca hasta cinco kilómetros de retenciones en la autovía "Y"

Importantes retenciones en la autovía "Y" (AS-66) han complicado la circulación durante la tarde de este lunes. Un turismo que comenzó a arder tras sufrir una avería ha terminado bloqueando parcialmente la principal arteria viaria de la región, provocando largas colas de vehículos que han alcanzado hasta los cinco kilómetros en sentido Oviedo.

El lugar en el que se produzco el suceso. / DGT

El incidente tuvo lugar poco después de las 18.25 horas, cuando varios conductores alertaron a los servicios de emergencia al observar un coche envuelto en llamas en plena calzada. A pesar de la aparatosidad del suceso, no hubo heridos.

El percance ocurrió en el kilómetro 21 de la AS-66, a la altura de Lugones. Como consecuencia, la retención se extendió progresivamente hasta alcanzar el nudo de Serín, en Gijón, uno de los puntos clave de conexión del tráfico en la zona central de Asturias.

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Hasta el lugar del suceso se desplazaron tres patrullas de Tráfico de la Guardia Civil de Oviedo, que se encargaron de regular la circulación y garantizar la seguridad en la zona afectada. Asimismo, intervinieron dos dotaciones de Bomberos de Asturias, que trabajaron para sofocar el incendio y retirar el vehículo siniestrado de la calzada.