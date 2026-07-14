La abogada asturiana de Koldo niega que el PSOE pagase su defensa y relación alguna con el partido

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha negado que el PSOE pagara su defensa y que tuviera relación alguna con el partido, tal y como insinuó la empresaria Carmen Pano, que sugirió que el PSOE estaba detrás del presunto intento de soborno que le atribuye a la letrada para que se retractara de su afirmación de haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz.

En su declaración como imputada ante el juez del caso Leire, Santiago Pedraz, que se ha prolongado algo más de hora y media tras acceder a responder a la fiscal y a la acusación popular representada por el PP, la abogada ha acusado a Pano de mentir y ha rechazado tener vinculación alguna con el PSOE, del que ha dicho que no ha recibido pago alguno, ni directa ni indirectamente, y que ni tan siquiera es simpatizante del partido, han informado a EFE fuentes jurídicas.

En cuanto a su relación con Leire Díez, ha explicado que la conoció el 11 de marzo de 2025 y que habló después con ella el 9 de mayo cuando salió una información sobre la apertura de una investigación a Koldo García sobre unos presuntos malos tratos a su mujer Patricia Úriz, a la que De la Hoz representó antes que al exasesor de José Luis Ábalos.

Una conversación de WhatsApp que la UCO recoge en uno de sus informes y de la que deduce que De la Hoz era conocedora de la relación de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien declara como imputada el próximo jueves por presuntas presiones a la UCO, unidad que investiga las causas que afectan al Gobierno.

Tras quejarse de esas "filtraciones", la exmilitante socialista le comentó: “Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO".

Respecto a la acusación de Pano, que asegura que la letrada le ofreció 250.000 euros para que cambiara su versión sobre esa entrega de dinero cuando declarase en los tribunales, De la Hoz lo ha atribuido a una venganza por no haber podido cobrar un abultada comisión por la venta de una operadora de hidrocarburos al considerar su despacho que se encontraba en situación irregular.

La abogada, según las fuentes, ha narrado toda la secuencia de reuniones con Pano y Álvaro Gallego, el empresario que ha declarado que la acompañó a Ferraz y que en su declaración como testigo en el caso Leire corroboró ese presunto intento de soborno, del que él también habría obtenido el beneficio de que le pagaran un coche.

De la Hoz ha recalcado que en esas reuniones en el despacho en el que trabajaba había otras personas interesadas en la compra de operadoras de hidrocarburos, con lo que hay testigos de esos encuentros.

El pasado 29 de junio, Carmen Pano declaró como testigo ante Pedraz y ratificó la existencia de ese supuesto intento de soborno, en el que consideró que estaba el PSOE detrás.

La empresaria, según su versión, le habría planteado como contrapartida pagarle 50.000 euros, cantidad que elevó después a 250.000, ya que incluiría abonar la boda de su hija y las mensualidades del piso en el que vivía, oferta que finalmente rechazaron tras consultar Pano con su abogado.

Cuando hicieron la oferta, según declararon Pano y su acompañante, la letrada habló con una persona y dedujeron que se trataba de alguien del PSOE, extremo que De la Hoz ha desmentido y ha indicado que era el dueño del despacho, al que puso en manos libres para confirmar ante ellos la inviabilidad de la operación de hidrocarburos que proponían

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Finalmente, el 27 de febrero una persona le advirtió de que Pano estaba informando a un medio, The Objective, de que acudía a De la Hoz para vender operadoras, lo que motivó una quiebra de confianza y se les prohibió el acceso al despacho, ha explicado la letrada, que enmarca la versión de Pano en un afán de venganza.