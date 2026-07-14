Adriana Lastra traslada "todo su cariño y afecto" a la familia de Pedro Sánchez tras la condena a su hermano: "Lo que están viviendo él y Begoña Gómez no es normal"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, trasladó este martes "todo su cariño a la familia Sánchez Pérez-Castejón" tras conocerse la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Lastra realizó estas declaraciones en Corvera, junto al alcalde del municipio y miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, Iván Fernández. Ambos declinaron valorar el contenido de la sentencia al asegurar que acababan de conocer el fallo instantes antes de comparecer ante los medios y defendieron que lo adecuado era "esperar a la valoración del partido y del Gobierno".

La Delegada, no obstante, quiso trasladar en dos ocasiones su respaldo al entorno familiar de Pedro Sánchez. "Respeto y respaldo las valoraciones del partido, pero sí traslado mi cariño y afecto a la familia Sánchez Pérez-Castejón, porque lo que están viviendo en los últimos tiempos, tanto el hermano del presidente como su mujer, no es normal en este país", recalcó.

Reforma laboral y Zapatero

Lastra fue preguntada sobre la imputación de Zapatero y la explicación pendiente de las joyas encontradas en casa del expresidente, pero evitó pronunciarse sobre el procedimiento judicial. Añadió, además, que "no es un tema que competa al Gobierno de España" y apuntó que, "en todo caso", será el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero quien "tendrá que explicarlo en sede judicial".

La delegada aprovechó también para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que a ella le preocupan "otras cosas". En concreto, criticó que el presidente de los populares esté planteando, a su juicio, "una reforma laboral salvaje que reste derechos".

Lastra reprochó a Feijóo que haya vinculado el absentismo laboral con las bajas médicas y con permisos retribuidos, como los concedidos para el cuidado de familiares o por defunción. "Los trabajadores están en riesgo; la derecha busca recortar derechos a los trabajadores. Eso es lo que me preocupa", afirmó.