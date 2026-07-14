El aeropuerto de Asturias cierra el mejor mes de su historia y sigue pulverizando records

El aeropuerto de Asturias continúa pulverizando récords. La terminal de Santiago del Monte cerró junio con 215.742 pasajeros, el mejor dato mensual de toda su historia, superando incluso las cifras que tradicionalmente registran los meses de julio y agosto, los de mayor actividad turística.

Los datos publicados este martes por Aena reflejan un crecimiento del 12,4% respecto al mismo mes del año pasado y consolidan la tendencia alcista que vive la infraestructura. En el conjunto del ejercicio, el aeropuerto acumula ya 1.037.453 viajeros durante el primer semestre, un 8,6% más que en los seis primeros meses de 2025. El aeropuerto vive el mejor momento de su historia, con 30 destinos directos. Eso sí, Asturias cedió el testigo este mes a Santiago como aeropuerto con más viajeros del Noroeste.

Un crecimiento sostenido

El nuevo récord llega después de que el aeropuerto cerrara 2025 como el mejor año de su historia, al superar por primera vez la barrera de los dos millones de pasajeros, una marca que parecía inalcanzable hace apenas unos años. La evolución de 2026 apunta a que la infraestructura podría volver a batir su propio registro anual si mantiene el ritmo de crecimiento durante la temporada alta.

El fuerte tirón del tráfico nacional continúa siendo uno de los principales motores del aeropuerto. En los últimos meses se han reforzado especialmente las conexiones con Madrid, que este verano cuentan con una oferta sin precedentes gracias al aumento de frecuencias de las compañías que operan la ruta. También se han incrementado las plazas hacia destinos turísticos como Canarias, Baleares, Andalucía o la Comunidad Valenciana, dentro de una temporada estival en la que el aeropuerto ofrece una treintena de conexiones directas.

La llegada de Wizz Air

El Principado vinculó estos resultados a la Estrategia de Conectividad Aérea impulsada por el Gobierno autonómico, que en las últimas semanas ha cerrado la incorporación de una nueva compañía a la terminal asturiana.

Se trata de Wizz Air, que comenzará a operar a partir de finales de octubre y se convertirá en la novena aerolínea con presencia regular en Asturias. La compañía estrenará rutas con Londres-Luton, Madrid y Valencia, reforzando la competencia en dos mercados nacionales de elevada demanda y garantizando además la continuidad de la conexión aérea con la capital británica tras la retirada de Vueling de la ruta con Gatwick.