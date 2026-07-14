Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 14 de julio de 2026

Oviedo

Concierto de la Schola Cantorum de Grado

El Club LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo acogerá a las 19.30 horas un concierto a cargo de la Schola Cantorum de Grado, bajo la batuta del maestro David Colado. La Schola Cantorum de Grado (Asturias) nació en 1978 como un coro escolar de voces blancas, dirigido por José Fernández Avello, que rápidamente se convirtió en un referente nacional. El coro destacó por su calidad técnica y cosechó galardones como el Primer Premio Nacional del Ministerio de Cultura para poblaciones menores de 25.000 habitantes; el Primer Premio Provincial de la Federación Asturiana de Masas Corales y el Segundo Premio Nacional de Villancicos de UNICEF.

Martes, Letras al aire: Aires de Europa

A las 19.00 horas el Estanque Covadonga del Campo San Francisco acogerá una nueva sesión del ciclo «Martes, Letras al aire: Aires de Europa». Esta vez está protagonizado porDorita García Blanco. En caso de lluvia la actividad se trasladará a la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja)

Exposición «Madre Asturias»

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre» hasta el próximo 19 de julio. Una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta.

Exposición «Vestigios de pintura»

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Parque Hermanos Castro

Hoy, coincidiendo con el partido de fútbol del Mundial que enfrenta a España con Francia, el Ayuntamiento va a colocar una pantalla gigante en Hermanos Castro. Se instalará una «fan zone» y aunque el partido se celebra a las 21.00 horas, las puertas abrirán de 19.00 a 00.30 horas, con acceso libre hasta completar entrada. El espacio contará con animación musical y entretenimiento previo al partido. Además habrá servicio de barra, baños, puestos de comida y agua potable. No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas del exterior.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 1 de noviembre se podrá visitar la exposición «Florencio Rodríguez (Pola de Siero, 1840-Gijón, 1906). Paradigma de americano emprendedor y filántropo». Una muestra para realzar la figura de Florencio Rodríguez, americano emprendedor, filántropo y mecenas, en el 120 aniversario de su fallecimiento. La exposición está comisariada por el doctor en Ciencias Económicas don José Ramón García López. Excatedrático de Historia e Instituciones de la Universidad de Oviedo principal biógrafo y máxima autoridad en el periodo histórico y económico que le tocó vivir a Florencio Rodríguez.

Casa Natal de Jovellanos

«Un paseo con Jovellanos» es el itinerario que hoy ofrece el Museo Casa Natal de Jovellanos, de carácter gratuito y con aforo limitado, por lo que se recomienda reserva previa. Comienza a las 11.30 horas. Se trata de un recorrido guiado por distintos espacios emblemáticos de la ciudad en el que se abordarán los planes que el ilustrado elaboró para la villa de Gijón, su posterior desarrollo urbanístico e industrial hasta el siglo XX y la recuperación de un tejido postindustrial que posibilita su disfrute ciudadano y turístico.

Jardín Botánico

A las 22.00 horas dará comienzo en La Terraza del Jardín Botánico el concierto de la madrileña Inés de Lis, de presentación de su primer disco en solitario, «Time honey», con un cancionero emocional con ecos del folk contemporáneo y la indietrónica.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes, ofrece hoy una visita guiada a las 12.30 horas. La exposición se ha prorrogado hasta el 20 de septiembre.

Fundación Alvargonzález

En al Fundación Alvargonzález, en Cimavilla, se muestra hasta el 24 de julio la exposición «Realismo y postimpresionismo en Asturias: Carolina del Castillo y Díaz (1867-1933)», comisariada por Andrea García Casal. Una muestra que quiere sacar de la invisibilidad que han sufrido muchas creadoras en la historia a la pintora asturiana Carolina del Castillo, «cuya producción merece una revisión crítica desde el presente». El horario es de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes; y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

En el Antiguo Instituto, en la sala 2, se puede ver desde hoy la exposición «La escuela de Gijón. La ciudad como motivo», comisariada por Juan Manuel Bonet.

Museo Evaristo Valle

El museo de Somió ofrece bajo el título “[espacios] liminales”, una exposición que presenta una selección de obras de cuatro autores –Aurelio Suárez (1910-2003), Armando Suárez (1928-2002), Rosario Areces (1929-2022) y José María Navascués (1934-1979)–, concibiendo cada una de ellas como una invitación a transitar sus universos creativos y personales. Los horarios del museo, en julio y agosto, son de martes a sábado de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Ye-yé 2026

En el hall de la 2ª planta del Centro de Cultura Antiguo Instituto, hasta el 26 de julio y dentro de la programación de este año del Ye-yé Gijón, se puede contemplar la exposición de la ilustradora Golden Daze. Nacida en Guatemala y con muchos trabajos en Reino Unido, su obra está profundamente inspirada en el arte psicodélico de los años 60, reinterpretado desde una visión contemporánea.

Avilés

Celsius 232

El festival de terror, fantasía y ciencia ficción arranca con una intensa programación literaria, encuentros con autores, presentaciones, exhibiciones, cine y actividades para todos los públicos en el entorno de la plaza de Domingo Álvarez Acebal y la Casa de Cultura. Entre las citas destaca la mesa redonda «Liderando el mensaje ecológico desde la ciencia ficción y la fantasía», a las 12.00 horas.

Exposición en Amaga

La Galería Amaga inaugura la muestra «Colectiva de verano 2026», que reúne obras de una amplia nómina de artistas, entre ellos Esther Cuesta, Guillermo Simón, Alfredo Díaz-Faes, Carmen Quirós, Víctor Orviz o Diego Canogar. La apertura será a las 19.00 horas.

Bienal_Climática

Continúa la primera edición de la Bienal Climática «Arte, industria y territorio», un proyecto que se despliega por distintos espacios de Avilés para reflexionar, desde el arte contemporáneo, sobre los retos ecológicos, sociales y territoriales. Incluye exposiciones e intervenciones repartidas por la ciudad.

Muestra en la Casa de la Cultura

La Casa Municipal de Cultura mantiene abierta la exposición «La memoria de lo cotidiano. Obras de la colección Pérez Simón», un recorrido por el costumbrismo español y asturiano a través de pinturas y esculturas de destacados artistas. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Visita a la rula

La Rula de Avilés ofrece una visita guiada gratuita para conocer el funcionamiento de la lonja y asistir al proceso de subasta del pescado. Comienza a las 16.45 horas y requiere reserva previa en la Oficina de Turismo.

Cómic y ciencia

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España». Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Memoria en La Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge la exposición «Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria», dedicada a la labor de la asociación y a la memoria democrática. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos, dentro de la programación de la Bienal Climática. La exposición puede visitarse en el equipamiento de Llano Ponte.

Costumbrismo en Cultura

La Casa de Cultura mantiene abierta «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La exposición reúne pintura y escultura vinculadas al costumbrismo español y asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi». Habrá un acto de inauguración con el autor el día 10 de julio, a las 18.00 horas.

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas».

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Centro

Eugenia Manzanera representa la obra «1, 2 Ovarios cuentos» en Pola de Siero

El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas, «1, 2 Ovarios cuentos», segunda función de la Semana de Teatro de La Pola. Eugenia Manzanera protagoniza este espectáculo de narración oral para adultos, con relatos en femenino contados desde el humor, la ironía y una mirada cabaretera y bufonesca. La función dura 70 minutos. Entrada general: 9 euros; estudiantes y desempleados menores de 24 años: 6,75 euros. Venta online en sieroentradas.siero.es y presencial en la Casa de Cultura.

Visitas teatralizadas al Ateneo Obrero de Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa ofrece visitas teatralizadas que proponen un recorrido por la historia de la sociedad y de su edificio desde 1911. La actividad, a cargo de alumnos del Taller de Teatro Contraste, empezó el viernes 26 de junio. Hay funciones los días 14 y 24 de julio, a las 19.00 y 20.00 horas; y los días 4, 10, 21 y 25 de agosto, a las 19.00 y 20.00 horas.

«Les Mañanes de Siero 2026»

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema «Cine, misterio y ciencia», la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

«Paisajes de agua y luz», pintura de José Antonio Barriuso en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta hoy la exposición de pintura «Paisajes de agua y luz», de José Antonio Barriuso. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Colunga acoge la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano»

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Colunga acoge, hasta el 16 de julio, la exposición «El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano», organizada por la Delegación de Defensa en Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga. La muestra repasa la primera vuelta al mundo, desde los preparativos de la expedición en Sevilla hasta las dificultades de la navegación, el descubrimiento del estrecho y el regreso de la nao «Victoria» al mando de Juan Sebastián Elcano. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas.

Occidente

Pregón del Carmen en Cangas del Narcea

Cangas del Narcea celebra hoy una nueva jornada de las fiestas del Carmen y La Magdalena. A las 21.00 horas tendrá lugar el pregón en la plaza Conde Toreno, con Carmen Martínez como pregonera y Martín Menéndez como pregonero infantil. Después será la tirada del pregón, a cargo de las peñas El Carmen, Xareu y Reencuentro, y el desfile de peñas de la pólvora, abierto por Son d’Arriba. Habrá reparto del bollo y el vino, y bollo para celíacos en el patio del Ayuntamiento. A medianoche serán las tiradas a mano de la pólvora y, a la 1.00, espectáculo pirotécnico en el Prao del Molín.

«Leer la moda», nuevo ciclo en la biblioteca de Castropol

La biblioteca de Castropol desarrolla el ciclo «Leer la moda», una propuesta que relaciona moda y literatura como formas de narrar e interpretar el mundo. El programa prevé para hoy a las 19.00 horas, la visita del diseñador tapiego Arturo Obegero, reciente Premio Talento Novel en los Premios de la Moda Española, que participará en un coloquio sobre moda en el salón de actos de la Casa de Cultura.

«Menos soledad más vida», charla-taller en Navia y Puerto de Vega

El Ayuntamiento de Navia impulsa la charla-taller «Menossoledad más vida», una iniciativa de la concejalía de Bienestar Social para crear espacios en los que escuchar, compartir y participar. La actividad se celebra en Navia, en el centro social El Encuentro, de 16.30 a 18.00 horas, y en Puerto de Vega, en el club de Jubilados, de 18.30 a 20.00 horas.

Iván Ledesma presenta el libro «Aquelarre en frío» en Ortiguera

La biblioteca Gonzalo Anes de Ortiguera (Coaña) acoge a las 20.00 horas, una parada del festival de literatura fantástica Celsius. El escritor Iván Ledesma presentará su libro «Aquelarre en frío» en una velada dedicada a la literatura y la creatividad. En el encuentro participarán también autores locales como Nessy Lanza, en creación literaria; Daniel Ruiz García, en música; Eva Diamond, en fotografía lightpainting; y Chus Noceda, en arte dramático.

Charlas sobre la emigración a Cuba desde Puerto de Vega

El Teatro Casino de Puerto de Vega acoge los días 14 y 15 de julio, a las 20.00 horas, charlas de Manuel R. Fernández Méndez en el marco de la fiesta Indianos en Puerto de Vega 2026. Bajo el lema «Emigración a Cuba desde Puerto de Vega en la primera mitad del siglo XX: breve semblanza de personas y familias que buscaron el porvenir al otro lado del mar», el autor presentará su trabajo sobre la emigración local a Cuba.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.