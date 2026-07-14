Asturias afronta un verano de consolidación turística, con un aumento previsto de las ventas del 4,5%, solo superada en la España Verde por Galicia

Exceltur sitúa a Asturias entre las comunidades autónomas con mejores expectativas de crecimiento turístico para esta temporada, con un aumento previsto de las ventas del 4,5%, solo superada en la España Verde por Galicia. La combinación de una elevada demanda del turismo nacional, el creciente interés del turismo internacional por destinos atlánticos y la consolidación de productos ligados a la naturaleza y la gastronomía permiten afrontar la campaña estival con optimismo.

El informe de Exceltur insiste en la necesidad de mejorar la gestión de los destinos, reforzar las infraestructuras, combatir la oferta turística ilegal y avanzar hacia un modelo que genere más valor que volumen. Esa reflexión resulta especialmente pertinente para Asturias. Precisamente porque aún conserva un modelo basado en la calidad del paisaje, la baja densidad turística y la sostenibilidad, el Principado tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los destinos con mayor proyección de España sin reproducir los problemas de saturación que empiezan a afectar a otras zonas del país. Así, el verano de 2026 puede convertirse así en una nueva prueba de que el crecimiento turístico también puede medirse por la calidad de la experiencia y no solo por el número de visitantes.

Entre abril y junio, las ventas de las empresas turísticas asturianas crecieron un 4,2%, mientras que la rentabilidad hotelera —medida a través del ingreso por habitación disponible (RevPAR)— aumentó un 4%. Son cifras que sitúan a Asturias entre las comunidades con mejor evolución de la España Verde y que confirman que el atractivo del destino sigue muy ligado a aquello que buscan cada vez más viajeros: naturaleza, gastronomía y un turismo alejado de la saturación.

Los datos también muestran que Oviedo continúa ganando terreno como destino urbano. La rentabilidad hotelera pasó de 41,1 a 42,5 euros por habitación disponible, un crecimiento del 3,6% que refleja el buen momento del turismo cultural, de congresos y de escapadas de fin de semana. La programación cultural, la oferta gastronómica y el tirón del casco histórico siguen reforzando la posición de la capital asturiana.

En Gijón, en cambio, el comportamiento ha sido diferente. El ingreso por habitación disponible bajó de 44,4 a 39,5 euros, un descenso del 11% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras en la capital sube un 4%. La caída de Gijón, que puede llamar la atención, Exceltur la interpreta como un ajuste después de un 2025 especialmente bueno. Es decir, más una vuelta a niveles habituales que un síntoma de pérdida de atractivo. La ciudad sigue siendo uno de los grandes referentes turísticos del Cantábrico gracias a su combinación de playa, cultura, gastronomía y actividad congresual.

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El Principado lleva varios años beneficiándose de un cambio en las preferencias de los viajeros. Y en el conjunto de España el verano de 2026 se afronta con mejores perspectivas de las previstas hace apenas unos meses. El último informe de Exceltur dibuja un panorama optimista. El PIB turístico creció un 3,4% durante el segundo trimestre del año, por encima del ritmo de la economía española, impulsado por un mayor gasto de los visitantes internacionales y por el buen comportamiento del mercado nacional.