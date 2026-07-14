Asturias cierra cualquier opción a apoyar el sistema de financiación de Sánchez: sigue rechazando el fondo corrector y deja solo al Gobierno con Cataluña

El Principado, liderado por el socialista Adrián Barbón, dejó solo este martes al Gobierno central de Pedro Sánchez, que evidenció su aislamiento en la reunión técnica sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, celebrada en Madrid y previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tendrá lugar el 29 de julio en la capital.

Esta mañana se celebró un encuentro técnico en Madrid, presidido por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, al que acudió Mar García Salgado, viceconsejera de Financiación Autonómica. Durante la reunión, García Salgado manifestó la oposición del Principado al sistema planteado por el Ministerio de Hacienda y pactado previamente con ERC. Con este movimiento, el margen para la negociación entre Asturias y el Gobierno central ya es completamente nulo.

El nuevo modelo prevé 21.000 millones de euros adicionales, de los que 248 millones corresponderían a Asturias, pero el Principado lo rechaza al "estar en contra de los criterios utilizados para el reparto de los fondos con base en la población ajustada", que tenga ne cuenta criterios como el envejecimiento.

Para el Gobierno regional, "el nuevo modelo debe responder al coste efectivo de los servicios y no puede sustentarse sobre la capacidad fiscal de los territorios".

El fondo complementario, sin cuantificar

García Salgado preguntó durante la reunión por el fondo complementario y corrector que el Ministerio de Hacienda ofreció a Asturias para tratar de lograr su apoyo. Dicho fondo aparecía mencionado en el borrador de la propuesta, pero ni siquiera estaba cuantificado.

El Gobierno, en el borrador, ofrecía a Asturias 248 millones de euros más al año, la misma cifra que adelantó ya hace un año. En el encuentro, la Viceconsejera señaló que Asturias "está en contra de que haya territorios por debajo de la media" y reclamó que los recursos destinados a corregir ese desequilibrio, algo que sobre el papel debía hacer ese fondo, se articulen directamente dentro del sistema de financiación y no a través de mecanismos al margen del propio modelo.

"Igualmente, García Salgado ha advertido de que otros elementos que incluye la propuesta de reforma, como la incorporación del fondo para el cambio climático o el IVA de las pymes, resultan ajenos a la prestación de los servicios públicos y distorsionan los resultados del modelo", destacaron fuentes del Principado.

Solo con Cataluña

El Gobierno encarará así el CPFF con un único apoyo: el de Cataluña, la comunidad más beneficiada por el nuevo sistema, según distintos expertos. El resto de comunidades lo rechazan, incluidas varias gobernadas por el PSOE. Asturias ya ha dejado claro que no lo apoyará y Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, considera que el sistema "es un contrato de adhesión sin margen de negociación y que está cerrado de antemano".

La reunión contó con la asistencia de todas las comunidades de régimen común, incluidas las gobernadas por el PP, que mostraron igualmente su desacuerdo. "Es un modelo que rechazamos 14 de las 15 comunidades autónomas de régimen común, incluidas las gobernadas por el PSOE", destacó la Xunta de Galicia.

El Ministerio de Hacienda no hizo comentario alguno sobre la reunión. La propuesta, si nada se tuerce, se someterá a votación el próximo 29 de julio en el CPFF y saldrá adelante con el respaldo de Cataluña, ya que el Gobierno únicamente necesita el apoyo de una comunidad autónoma. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró esta semana que quienes rechazan el nuevo modelo de financiación "son malos españoles".

Sin embargo, la reforma del sistema deberá ser refrendada posteriormente en el Congreso de los Diputados, donde, por el momento, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para sacarla adelante.