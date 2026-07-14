Contundente aviso de los jueces asturianos al Principado por la falta de espacio en Oviedo: "Estamos en una situación límite"

"Ya no tenemos más medios, estamos en una situación límite y no podemos aprovechar más el espacio. Ya no podemos hacer ningún trueque. Esperemos que el Principado, que es quien tiene la obligación, la cumpla".

Jesús María Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), lanzó esta contundente advertencia este martes tras mantener una reunión de más de una hora con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la que ambos abordaron las necesidades de la justicia asturiana.

"No he venido a pedir más de lo que vengo pidiendo durante los últimos años. Los edificios, especialmente en Oviedo, están saturados y agotados. No tenemos espacio donde crecer y la situación actual es de agotamiento. Es necesario que desde el Gobierno regional se nos facilite esa reorganización de sedes en Oviedo, en la que también está implicada la Universidad de Oviedo", indicó Chamorro.

El presidente del TSJA reclamó que "se cumpla lo que en su día se acordó: que haya una solución puente para que la Justicia pueda ocupar edificios que actualmente están bajo el ámbito de la Universidad antes de que llegue la solución definitiva de El Cristo", con el traslado de las facultades de Llamaquique a ese campus, una vez estén disponibles los edificios del ámbito del viejo Hospital General.

La solución provisional

La denominada "solución puente" consiste en una reordenación provisional de las sedes judiciales de Oviedo mientras se materializa el proyecto definitivo de concentración de los juzgados. El plan acordado por el Principado pasa por trasladar cuanto antes la Facultad de Ciencias al futuro campus universitario de El Cristo para que su edificio de Llamaquique pueda destinarse a usos judiciales. Para ello tendría que habilitarse el inmueble de Silicosis.

El TSJA reclama así que la Justicia pueda ocupar de forma anticipada parte de esas instalaciones para aliviar la saturación que padecen los juzgados de la capital. La Universidad de Oviedo, por su parte, se ha mostrado reticente en abandonar la Facultad de Ciencias hasta disponer de su ubicación definitiva en El Cristo, lo que ha dificultado la puesta en marcha de esa solución provisional. El Rectorado argumenta que el equipamiento universitario tiene laboratorios e infraestructuras que son difíciles de mover, lo que desaconseja hacer pasos que no sean definitivos.

Chamorro, que agradeció la actitud de Barbón, aseguró que el presidente del Principado "mostró su disposición" en una operación "sin duda compleja", aunque reconoció que salió de la reunión sin ningún plazo concreto. "He visto disponibilidad por parte del presidente para explorar posibilidades", señaló.

Pero el presidente del TSJA también recuerda otra alternativa a la que la Universidad se ha negado. "En su momento, la Universidad se había comprometido a trasladar a la Facultad de Ciencias la ocupación que tenía la Escuela de Minas aquí, en Oviedo, cuando la Escuela de Minas se fue a Mieres. Esa idea (la del traslado a Ciencias) se la he vuelto a poner encima de la mesa al presidente y espero que el presidente, que es efectivamente el gobernante regional obligado a dar esa solución, haga las gestiones pertinentes en esa línea", enfatizó. "Llevamos muchos años esperando y no tenemos ninguna opción de aliviar la saturación", recalcó.

Rescatar la opción del edificio de Minas de la calle de Independencia parece complicado toda vez que la Universidad ya ha ejecutado una primera fase de ocupación del edificio para centralizar las oficinas de los vicerrectorados de la institución académica.

Más jueces, sin espacio

Chamorro advirtió además de que la situación se volverá "absolutamente inviable" con la creación de siete nuevas unidades judiciales en Asturias, tres de ellas en Oviedo. Según explicó, ese calendario obligará a disponer ya a finales de este año de dos despachos para los nuevos jueces de la Audiencia Provincial, además de salas de vistas para celebrar juicios y personal de apoyo. A mediados de 2027 se incorporarán otras dos plazas en Oviedo, además de las previstas en Gijón y Avilés.

El presidente del TSJA descartó abrir una negociación directa con la Universidad. "Nosotros el diálogo lo mantenemos con el Gobierno regional, que es el que constitucionalmente tiene encomendada la competencia de facilitar los medios materiales y personales a la Administración de Justicia. El Principado, como ya dije varias veces, metió a la Universidad en esta ecuación de forma razonable y racional, y esperemos que se busque una solución, que quien tiene que darla, insisto, es el Principado y mover esas fichas necesarias", concluyó.