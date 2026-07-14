La decisión de la Comisión Europea sobre la alianza europea de la Universidad de Oviedo: "Es una excelente noticia"

Ingenium, la alianza que diez universidades europeas que coordina la Universidad de Oviedo, seguirá creciendo. La Comisión Europea ha dado su aprobación al proyecto Next Ingenium, garantizando así la financiación del consorcio más allá del año 2026. En concreto, la red contará con 7,2 millones de euros adicionales procedentes del programa Erasmus+ para el periodo 2027-2028.

La decisión de Bruselas supone un espaldarazo clave para la iniciativa que, en el año 2035, aspira a funcionar de forma total con titulaciones conjuntas, más movilidad internacional y una estructura legal propia. El primer gran paso de la alianza, tal y como adelantó hace meses LA NUEVA ESPAÑA, será en septiembre, con la implantación de los "Ingenium Pathway Programmes". Un modelo que permitirá a los estudiantes ampliar sus habilidades y cursar asignaturas en distintas universidades europeas con un plan de estudios que incluye un primer año de clases online y estancias cortas, y otro segundo con una movilidad de larga duración.

Se lanzarán cinco programas pilotos: tres en grados (Comercio y Marketing, Turismo y Trabajo Social) y dos en másteres (Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud, y Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia). Cada uno de ellos tendrá un número reducido de plazas, unas cinco, cuya selección se basará principalmente en el expediente académico.

Con esta inyección financiera por parte de la Comisión Europea, Ingenium busca la consolidación plena. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, celebró la noticia como "una excelente noticia". "La confianza de la Comisión confirma que avanzamos en la dirección correcta y nos impulsa a seguir construyendo una universidad europea cada vez más integrada", destacó.

En la misma línea, el director de la alianza, Juan Rayón, subrayó que esta nueva etapa busca multiplicar las oportunidades para el alumnado. "Queremos que cada estudiante sienta desde el primer día que forma parte de un campus europeo", afirmó. Entre los objetivos más inmediatos figura la puesta en marcha, para el curso 2028-2029, de siete programas conjuntos de grado, máster y doctorado con sello europeo.

El proyecto Next Ingenium se articula en torno a cuatro pilares: gobernanza, innovación educativa, internacionalización y comunicación. El objetivo es integrar la movilidad en todos los estudios y ampliar la oferta formativa conjunta.

Si se cumplen las previsiones, en 2028 la alianza contará con siete programas conjuntos plenamente operativos, más de veinte itinerarios internacionales, una veintena de microcredenciales y más de cien cursos compartidos.

El horizonte, sin embargo, va más allá de esas cifras. Desde la institución explican que Ingenium aspira a consolidarse como una auténtica universidad europea, con personalidad jurídica propia y capacidad para perdurar más allá de los ciclos de financiación.