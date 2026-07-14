La familia llanisca Concha, de Promociones Turísticas Montemar, premio "Familia Empresaria de Asturias"

La familia Concha, fundadora y propietaria (ya en tercera generación) de Promociones Turísticas Montemar, un grupo turístico de referencia en el oriente asturiano, recibirá el decimoséptimo premio "Familia Empresaria de Asturias" que entrega la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS). La ceremonia se celebrará el próximo día 1 de octubre, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero.

El jurado del premio ha destacado “el compromiso y arraigo de una familia que retornó desde la emigración en México, tras décadas de gran esfuerzo y trabajo, para crear empleo y riqueza en su tierra, y que constituye un ejemplo de emprendimiento, resiliencia y continuidad familiar”. Promociones Turísticas Montemar gestiona los hoteles Montemar, Don Paco y el hotel rural La Quinta Esencia, todos ellos en Llanes, así como los hoteles Marlowe y Metropol en México.

El jurado también ha destaca de la familia Concha su “implicación en la vida social, empresarial y cultural del oriente asturiano” y su “contribución a la profesionalización del sector formando a muchas personas que después han creado sus propios negocios”. Su implicación en materia de sostenibilidad, reseña el jurado, “es también muy destacable, con iniciativas como la movilidad sostenible y el apoyo al producto local”.

"Para la familia y para todos los que formamos la empresa no cabe un honor más grande que recibir este premio de manos de Aefas por todo lo que ello significa", señaló José Alberto Concha, cogerente de Promociones Turísticas Montemar, que añadió que el premio "supone un reconocimiento a una trayectoria de más de 50 año de esfuerzo y arraigo territorial, y a una forma de entender la empresa y la economía donde las personas siempre están en el centro"

La familia Concha ya atesora galardones como el Premio al Mérito Turístico del Ministerio de Información y Turismo; el Premio de Turismo del Ayuntamiento de Llanes, la Medalla de Oro de Santa Marta de la Unión Hotelera o el Premio de Hostelería de Asturias.

Una breve historia familiar

El fundador del grupo, Amable Concha, nació en una modesta familia de tejeros de Los Caleyos (Llanes), artesanos trashumantes que elaboraban a mano tejas de barro, y quedó huérfano muy pronto. Pocos años después, sacrificando el capital familiar (una vaca), la familia envió a Amable a México donde, “trabajando de sol a sol” acabó siendo el propietario de un hotel. Después, regresó a Asturias y en 1969 construyó, junto a su mujer, Ana González, el hotel Montemar de Llanes.

Amable, que perdió a su hermano, un hotel y muchos amigos en el terremoto de México en 1985, siguió luchando por unos negocios de hostelería de calidad en los que sus hijos José Alberto y Juan Manuel fueron tomando el relevo natural, con el apoyo de sus hermanos Ana y Amable. Actualmente, ya en tercera generación con dos nietos del fundador, Jaime y Nel, el grupo sigue manteniendo su presencia tanto en España como en México y sus propietarios dicen que el secreto de su éxito “se basa en personas que atienden a personas y que se sienten orgullosas de trabajar en la industria de la felicidad”.

El jurado del premio

El jurado estuvo presidido por Iñigo Cabal Alonso, presidente de AEFAS y director general de Geinco Grupo, e integrado también por Gloria Gómez Embil (Gómez Oviedo), Isabel Trabanco (Grupo Trabanco), José María Salazar (Grupo Tartiere Movilidad), Concha Uría (Uría Ingeniería de instalaciones), Jorge Suárez (Impulso Industrial Alternativo), David Alba (Alvemaco), Ricardo Cabeza (Grupo El Gaitero), Verónica González (Funeraria Gijonesa), Juan Rodríguez (Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot), Francisco Gayoso (Confitería Rialto) y Luis Noguera (Contenedores y Embalajes Normalizados-Bullbox), con Julia López, directora de AEFAS, como secretaria.

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En esta edición del Premio Familia Empresaria de Asturias colaboran el Ayuntamiento de Siero, Banco Sabadell-Herrero y AON.