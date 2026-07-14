Gondán entrega el cuarto ferry para la compañía canaria Líneas Romero
La embarcación tiene capacidad para 360 pasajeros
Astilleros Gondán ha entregado el "Juan Jorge R.", el cuarto ferry de pasaje construido para el armador canario Líneas Romero.
La embarcación tiene 31 metros de eslora, 10,5 metros de manga y capacidad para 360 pasajeros. El buque está equipado con dos motores de 1.400 caballos y ha sido diseñado para alcanzar una velocidad de hasta 20 nudos.
La utilización de GRP (un compuesto de plástico reforzado con fibra de vidrio) ha permitido reducir el peso de la embarcación, mejorar su eficiencia energética y optimizar el comportamiento del casco durante la navegación.
El "Juan Jorge R." es el cuarto ferry construido por Gondán para Líneas Romero, después del "Don Juan R.", el "Alexandro R." y el "Luis R.". La embarcación fue fabricada en el astillero del muelle Sur de Castropol –en el límite con Vegadeo– y operará en Canarias.
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