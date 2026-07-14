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La Guardia Civil homenajea en Oviedo a las víctimas del terrorismo: “A los caídos. Honor, lealtad y sacrificio”

El acto se celebró en la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias con una ofrenda floral protagonizada por agentes

La Guardia Civil rinde homenaje en el día de la memoria y el recuerdo a las víctimas del terrorismo

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Guardia Civil

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Nacho Blanco

Oviedo

La Guardia Civil homenajeó este martes a las víctimas del terrorismo mediante un acto solemne en el Acuartelamiento del Rubín, en Oviedo, sede de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias. La ceremonia se inscribe dentro de los actos conmemorativos del “Día de la memoria y recuerdo de las víctimas del terrorismo de la Guardia Civil”.

La jornada estuvo marcada por la ofrenda floral que se realizó a los agentes que perdieron la vida en acto de servicio, con el objetivo de mantener vivo el legado de dignidad y sacrificio de los asesinados por las acciones terroristas. Los agentes presentes se encargaron de colocar una corona de flores sobre un monolito donde se puede leer la frase: “A los caídos. Honor, lealtad y sacrificio”.

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Los agentes, frente al monolito que homenajea a las víctimas de terrorismo

Los agentes, frente al monolito que homenajea a las víctimas de terrorismo / G. C.

De esta forma, la Guardia Civil de Asturias "mantiene su compromiso con la lucha antiterrorista, con la seguridad de los ciudadanos y los derechos democráticos".

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