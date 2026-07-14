Hacienda se olvida de la mejora prometida a Asturias en financiación: así llegan el Principado y el Gobierno a la importante reunión técnica

El Ministerio de Hacienda, liderado por Arcadi España, obvia en el borrador de su propuesta para aprobar un nuevo sistema de financiación la oferta planteada para intentar conseguir el sí de Asturias. El fondo complementario prometido a la región aparece mencionado en el documento trasladado al Principado, pero sin cuantificación alguna.

«Queremos aclaraciones», aseguró ayer Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, que destacó que Asturias votará «no» al modelo pactado con ERC y pidió «modificaciones sustanciales», después de que el Gobierno de Pedro Sánchez hiciese un llamamiento a la negociación para intentar convencer a alguna comunidad y no quedarse solo con el apoyo de Cataluña.

Hacienda mueve ficha en el plano dialéctico, pero de momento no mejora su oferta. En el borrador trasladado a la región recoge que el nuevo modelo aportaría 248 millones de euros más al año, la misma cifra prometida hace meses, cuando María Jesús Montero estaba al frente del Ministerio. Fuentes de Hacienda apuntan que, con esta propuesta, «Asturias será una de las más beneficiadas por los nuevos criterios de población ajustada», junto con Castilla y León.

El Principado, gobernado por el mismo color político que el Ejecutivo central (PSOE), no lo ve así. «La propuesta que nos han remitido responde precisamente a lo que se presentó en enero. No ha habido cambios sustanciales», recalcó ayer Peláez. «Lo importante para nosotros es que el sistema tienda al coste efectivo de los servicios. Queremos poder discutir la población ajustada, entre otras cuestiones. Lo que tenemos ahora no es suficiente; no incorpora los cambios estructurales y sustanciales que reivindicamos», indicó. Añadió, de forma tajante, que «quedar por debajo de la media de financiación sería inaceptable y es una cuestión que hay que aclarar».

Pese a mantener el rechazo, el Gobierno asturiano no da por cerrada la negociación. El Ministerio de Hacienda lleva días intentando acercar posiciones con las comunidades críticas con su propuesta y Peláez confirmó que Asturias acudirá a la reunión técnica de hoy con voluntad de seguir dialogando. «Hasta el día 29 todavía quedan días y estamos abiertos al diálogo, pero pedimos modificaciones sustanciales», señaló el portavoz, que calificó la reunión de hoy como «muy importante».

Si el texto no incorpora cambios relevantes, Asturias votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, escenificando así un nuevo choque con el Ejecutivo central pese a que ambos gobiernos están liderados por el PSOE.

«Al Principado le corresponde defender los intereses de Asturias. Cuando afrontamos estas reuniones no pensamos en si se van a enfriar o no las relaciones, que son de lealtad y respeto institucional. No nos guiamos por esa posible ruptura. Hay fricciones porque somos gobiernos distintos, como ocurre con el Huerna o con la financiación autonómica», concluyó Peláez.

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Reunión técnica en Madrid

Hoy tendrá lugar una reunión técnica en Madrid para evaluar ese documento, a la que acudirá Mar García Salgado, viceconsejera de Presupuestos. El 29 de julio, la propuesta se votará en CPFF. El Gobierno tiene garantizado superar ese trámite porque solo necesita el voto favorable de una comunidad autónoma y cuenta con el de Cataluña, considerada por los expertos la región más beneficiada por este modelo. Posteriormente, la propuesta deberá ser avalada por el Congreso de los Diputados.