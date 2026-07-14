José Luis Carmona, profesor de Historia Moderna en la UNED: "Campomanes defendía una monarquía limitada, muy al modo inglés"

Jose Luis Carmona es profesor de Historia Moderna y Contemporánea en la UNED en Asturias. Su asesoramiento ha sido clave para poner en orden algunas de las ideas principales del proyecto editorial "Asturias en la Edad Moderna", un repaso a tres siglos de la historia de la región que LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores en seis libros que comienzan a distribuirse este fin de semana. La labor de Carmano destaca, en especial, en el primer volumen y en la aproximación a una figura clave de la época, el político Pedro Rodríguez Campomanes (Tineo, 1723-Madrid, 1802).

Tan importante pero ¿todavía desconocido por el gran público?

La gente se queda con cuatro generalidades, pero fue una figura de referencia. Primero, porque es uno de los máximos representantes dle reformismo ilustrado español, que se diferencia del francés en que estos son políticos, es decir, llevan las ideas a la práctica en la medida en que se les permite, mientras que los franceses son pensadores. En el caso de Campomanes, como Jovellanos, se dedicaron a la cosa pública, hicieron carrera como grandes funcionarios.

Carrera destacadísima.

Empieza como director general de correos en 1755 y a partir de ahí tiene una trayectoria de referencia: Ministro de Hacienda, Fiscal General de Castilla, uno de los principales impulsores de las sociedades económicas de amigos del país... Es un jurista y un político reformista. Algo que lo define bien y que creo que le gustaría escuchar es que fue constitucionalista, en el sentido de la constitución de la monarquía española. Porque defendió una monarquía al servicio del estado, una monarquía limitada, templada, muy al modo inglés, y legitimada frente a otros poderes que quiere limitar, como el de la Iglesia

¿Hasta dónde pudo aplicar sus ideas?

En la tradición del reformismo de la época, pondrá en marcha la revolución de la economía comercial con el reglamento de los aranceles reales para el libre comercio, que va a dar origen a que se rompa el monopolio comercial de Sevilla con América. El flujo comercial se amplía enormemente, entran muchos más puertos, como Gijón, se moderniza el sistema. Y fue un reformador social en muchas cosas, como cuando reivindica la condición de los artesanos, el control y reducción de los privilegios de la iglesias e intenta una reforma municipal que no le sale, que el pueblo pudiera tener la posibilidad de nombrar algunos representantes en los concejos.

¿Cómo lo trató Asturias?

Noticias relacionadas

Como tantas veces, Asturias es desagradecida con sus hijos. Su defensa de los cultivadores de la tierra, del derecho de propiedad de los campesinos y su posición clara contra los desahucios y a favor de la ley protección de los colonos no tuvo muy a su favor a los propietarios. Ostentaban el poder en los órganos, eran el Antiguo Régimen y teníancapacidad para entorpecer estas medidas.