Marino González, organizador del festival Bombastic: "El futuro de Boombastic está lejos de España, pero no podemos hablar de un adiós definitivo"

-Muchos jóvenes sueñan con trabajar en la industria musical o la organización de eventos. ¿Cómo empezó usted y qué formación o habilidades considera imprescindibles para dedicarse a este sector?

-Empecé hace casi 30 años. La industria musical era totalmente diferente a la de hoy, con lo cual poco de lo que puedo decir de cómo yo haya crecido en esto puede servirle a alguien a día de hoy. La oferta, la demanda, los artistas, la propia industria eran algo totalmente diferente. Es un negocio que va cambiando cada año. De hecho, a día de hoy no sé qué artistas van estar encabezando los carteles del año que viene. Y luego, para trabajar un poco lo que nosotros hacemos, se necesita fundamentalmente paciencia, fortaleza mental y resiliencia.

-España vive un momento de gran actividad musical y de proliferación de festivales. ¿Cómo valora el estado actual de la industria?

-Depende de los gustos. Hay gente que le gusta el rock que se ve muy invadida por la música urbana. Otros se sienten muy cómodos con el estado y la salud que tiene hoy la música urbana, que además está diversificando en diferentes géneros y profesionalizando a mucha gente que antes no tenía medios para sacar un disco. Creo que lo que es la industria musical en sí misma, a nivel música, está muy fuerte. Sin embargo, lo que es la industria de la música en vivo creo que todavía tiene mucho que mejorar. Hay cachés (tarifa que cobra un artista por una actuación) desorbitados, una oferta que también es insostenible, y que por eso el formato a día de hoy tiene que dar una vuelta. Nosotros estamos trabajando en un nuevo formato, en el que la marca, el propio festival y la experiencia tiene que ser lo más importante. Por encima incluso de los artistas.

-Este año es el “last dance” del Boombastic. Su primera edición fue en 2022. ¿Cómo surgió la idea de este festival? ¿Y por qué termina este año?

-Este festival surge por la necesidad en Asturias de hacer un festival diferente, en el que la experiencia siempre fuera algo fundamental dentro de un line-up plagado de estrellas, aunque luego fuimos haciendo por toda España. En España vemos que hay un exceso de oferta y de cachés desorbitados. Creemos que explorar otros límites geográficos, otras situaciones, puede ser una nueva aventura bastante tentadora.

-Este último año han puesto el foco en que el Boombastic será “un parque temático”. ¿En qué se diferencia de ediciones anteriores y qué incluye este nuevo montaje?

-Habrá 10 escenarios y una nueva zona VIP que es totalmente diferente a otras zonas VIP. Lo que hemos hecho es dividir diferentes escenarios alrededor del recinto, todos por estilos musicales para que cada persona pueda tener su espacio dentro del festival. Así no tienes que estar viendo lo que te sirva el festival en un escenario principal, sino que puedes elegir el estilo que te guste.

-Usted también organiza Metrópoli en Gijón y el ciclo de conciertos de Gijón Life. ¿Qué diferencias existen entre estos ellos y el Boombastic?

-Son diferentes formatos. Gijón Life es un ciclo de conciertos, Metrópoli es un festival-feria en el que mezclamos diferentes tipos de festivales como una Comic-Con, una Creators-Com, exposiciones junto con la música. Y dura 10 días. Boombastic tiene el formato de festival europeo: 3 días, un camping, diferentes escenarios con los diferentes tipos de música; un festival musical al uso.

-Funcionalmente, ¿cómo se compagina la organización de 3 eventos tan multitudinarios?

-Con un gran equipo y con mucha preproducción. Nosotros trabajamos durante todo el año en estos días de montaje para que todo esto salga como tiene que salir.

-¿Cómo es el proceso para conseguir que un artista forme parte del cartel de un festival como Boombastic?

-Nosotros hablamos con varios artistas que vienen cada año que viene, pero todos están en el cartel por algo. Unos son artistas emergentes destacados, otros son asturianos y queremos apoyarles, otros son los que venden tickets. Tenemos que mantener un equilibrio entre los diferentes géneros musicales para que se vendan tickets a todo tipo de públicos, aunque nuestro target principal es la generación Z.

-¿Es diferente negociar con una gran estrella que con un artista emergente?

-Sin duda alguna. Un artista emergente es el que quiere venir a tu festival y una gran estrella es con la que tienes que negociar: ahí quien manda es el dinero.

-¿Cree que el Metrópoli o el Boombastic son una buena plataforma de salto para artistas desconocidos que están empezando?

-Por supuesto. Aparecer en el cartel de Bombastic es un escaparate para que la gente empiece a conocer tu nombre, siendo uno de los grandes festivales de España.

-¿Cuáles son los principales beneficios para las poblaciones que acogen este festival?

-Existe un estudio que dice que el impacto estimado del Boombastic este año va a estar cerca de los 20 millones de euros en la región. Conocemos muchos casos de gente de Lugo de Llanera o de Posada de Llanera que están alquilando sus propias viviendas durante esta semana por más de 2.000 y 3.000 euros. Los bares, restaurantes, cafeterías, supermercados, gasolineras, hoteles y todo lo que es el comercio en general se ve beneficiados de una gran manera. Sí es cierto que hay gente que dirá que hay demasiada gente y está incómoda porque les gusta que no haya gente en las calles donde viven, pero para la economía de la ciudad es absurdamente positivo.

-Y por el otro lado, ¿cómo hacen para mitigar las molestias que pueda causar en los vecinos un festival de este calibre?

-Intentamos tener un control para que la gente se comporte de manera adecuada. Para eso están también los servicios de seguridad locales y del Principado, no solo nosotros. Somos algo que viene a sumar dentro del turismo, dentro de la época estival y ahí tenemos que coordinarnos con los servicios de seguridad para que esto perjudique de la menor manera posible a los vecinos.

-Cada vez se exige más a los festivales en materia de sostenibilidad y gestión de residuos. ¿Hasta qué punto es una prioridad para usted?

-Es una prioridad sin más, pero hay veces que es difícil cumplir todas las medidas obligatorias de seguridad, gestión de residuos, cachés de los artistas… Llega un momento en que hará que el negocio sea totalmente inviable.

-En los últimos años se habla mucho del aumento del precio de las entradas para grandes conciertos. ¿Cómo valora esta situación?

-No la valoro de ninguna manera porque en Bombastic no sucedió. Aunque que haya artistas que cuestan 200 y 300 euros me parece un disparate. Pero por otro lado todo depende, si por ejemplo hay 600.000 personas que fueron a ver a Bad Bunny por 250 euros de media será que el artista no es tan caro porque hay muchísima gente que fue a verlo.

-¿Cree que festivales como Metrópoli y Boombastic ofrecen una alternativa más económica para aquellos que no pueden o no quieren gastar tanto en ver a un solo artista?

-Son una alternativa, sí, pero si realmente esos artistas cobran 200 y 300 euros y la gente los paga será porque no son tan caros.

-En los últimos años el número de festivales ha crecido de forma muy significativa y algunos han tenido que cancelarse por falta de público. ¿Por qué cree que hay una “burbuja” de festivales en España?

-Yo creo que es como en todos los negocios que son fructíferos y crecieron durante años. Cuando un negocio es lucrativo todo el mundo quiere sumarse a los trenes e incluso todo el mundo piensa que puede sumarse a ese negocio. El problema es que se desprofesionaliza la profesión, porque se suma gente sin ninguna experiencia y se acaban suspendiendo muchos festivales. También si hay un exceso de oferta en festivales. Los artistas también piden más, pero el público es el mismo y las entradas no se pueden subir.

-¿Qué diferencia a eventos como Metrópoli o Boombastic para seguir siendo rentables?

-Seguir manteniendo el alma y seguir mimando la experiencia, no querer encarecer los precios y seguir mimando a nuestro público.

-El año pasado el Boombastic fue un éxito, batiendo récords de asistencia. ¿Qué expectativas tiene para este?

-Calculo que vamos a llegar a las 28.000 o 29.000 personas, lo cual está bastante por encima de lo estimado.

-De cara al futuro, ¿qué nuevas motivaciones tiene por delante y cuál es su próximo proyecto?

-El próximo proyecto está lejos de Asturias y lejos de España. Lo primero que tenemos por delante es hacer el Opening Show de los Billboard en Miami, pero próximamente presentaremos cuál es el siguiente paso en el que venimos trabajando, del cual deriva que este sea el "Last Dance" de Bombastic en España.

-¿Es este un adiós definitivo al Boombastic de Asturias? ¿Hay posibilidad de que vuelva en el futuro?

Noticias relacionadas

-No podemos hablar de un adiós definitivo, porque no sabemos qué nos depara el futuro, pero en principio, el futuro de Bombastic está bien lejos de España.