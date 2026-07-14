La menor penalización salarial puede mover a unos 110 médicos asturianos a compaginar pública y privada

La plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa) incluye unos 4.000 médicos. De ellos, 195 compatibilizan su trabajo en la sanidad pública con el ejercicio privado (al menos, esa es la cifra oficial). En números redondos, el 5 por ciento. Hasta el momento, el compaginar ambas actividades provocaba que en la nómina del Sespa les aplicaran un descuento de 1.056 euros brutos al mes (la mayor penalización de todas las comunidades autónomas del país). Desde este mes, ese descuento bajará a 415 euros mensuales. O sea, a los médicos del sistema público les saldrá unos 600 euros mensuales (y unos 8.400 euros anuales) más rentable compatibilizar ambos ejercicios.

La duda que emerge de manera inmediata es clara: a la vista de que la pérdida retributiva por combinar ambos trabajos es menor, ¿cuántos médicos del Sespa se animarán a realizar actividad privada?

De la pública a la privada, y viceversa

“Responder a esta pregunta implica un ejercicio de adivinación un tanto complejo”, señala José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), organización que llevaba años bregando con la Consejería de Salud para reducir la penalización a los médicos que optan por compatibilizar pública y privada. Esta rebaja es aplicable desde que el pasado viernes, día 10, el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicara los correspondientes acuerdos del Consejo de Gobierno.

El máximo responsable del SIMPA lleva mucho tiempo subrayando que penalizar menos a los médicos del Sespa que realicen actividad inducirá, en efecto, que algunos de ellos se animen a compatibilizar. Pero, a su vez, vaticina otro movimiento con el que se cuenta menos, en dirección contraria: que médicos que trabajan exclusivamente en la sanidad privada se vean movidos a incorporarse también a la red pública, dado que su retribución, tras la aprobación de esta medida, será superior en 8.400 euros anuales a la vigente hasta la fecha. “Teniendo en cuenta la carencia de profesionales actual, todas las manos son necesarias”, argumenta José Antonio Vidal.

55 más otros 55

A partir de esta premisa, el secretario general del SIMPA realiza algunas estimaciones apoyándose en comparativas con lo que acontece en otras comunidades autónomas, según los datos publicados por la Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación IDIS, que aglutina al sector sanitario privado. Y, sobre esas tasas nacionales de compatibilización, obtiene que podrían ser unos 55 los médicos del Sespa que, con estas nuevas condiciones, pasaran a compaginar su trabajo público con la asistencia privada.

La segunda parte del razonamiento de José Antonio Vidal parte del dato (propio del SIMPA) de que en Asturias hay 459 médicos que trabajan exclusivamente en el ámbito privado. Y, a la luz de cifras de otros territorios, vaticina que podrían ser otros 55 los facultativos que actualmente se dedican a la sanidad privada y que pasaran a compaginarla con el Sespa, sobre la base de que el sistema público anda necesitado de efectivos en numerosas especialidades.

Para todas las categorías sanitarias

En virtud de la norma publicada en el BOPA el pasado viernes, por vez primera en la historia todos las categorías profesionales el Servicio de Salud del Principado (Sespa) tendrán la capacidad de renunciar a la dedicación exclusiva a la sanidad pública y de compaginarla con una actividad en el sector privado, ya sea asistencial o docente, por ejemplo.

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En el caso de los médicos, la posibilidad de renunciar a la dedicación exclusiva no afecta a los jefes de servicio y de sección.