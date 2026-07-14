Los motivos por los que Asturias es la única región que aún no ha recuperado el empleo perdido con la última recesión

El Gobierno del Principado ha celebrado que la región haya superado en junio la barrera de los 400.000 afiliados a la Seguridad Social, con un total de 402.364 personas, lo que no se conseguía desde 2008. Sin embargo, es llamativo que Asturias, pese a la ola favorable de creación de empleo en toda España, aún esté lejos de batir su récord de cotizantes (411.452 personas) y sea la única región que aún no ha rebasado las cifras medias de aquel año 2008 (405.026) en el que estalló la burbuja inmobiliaria y comenzó la última gran recesión. Es la única comunidad autónoma que no ha recuperado el empleo de entonces.

Las otras 16 comunidades autónomas, sin excepción, tienen ahora más afiliados a la Seguridad que en 2008. En algunos casos, como Madrid, el saldo favorable alcanza los 905.272 cotizantes. Incluso las comunidades vecinas de Asturias tienen holgados saldos favorables: Galicia de 45.115 cotizantes, Castilla y León de 37.871 cotizantes y Cantabria de 13.909 cotizantes.

Por su parte, Asturias registró en junio 2.662 afiliados a la Seguridad Social menos que la media de 2008. El dato es un contrapeso al optimismo del Gobierno del Principado, que a mitad de junio ya celebró que se había superado la "cifra psicológica" de los 400.000 afiliados (cuando en otras ocasiones espera a fin de mes para hacer el balance) y volvió destacar el hito cuando salieron las cifras medias del mes de junio y Asturias contabilizó 402.364 afiliados, 2.943 más que el mes anterior y 8.705 más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento del 2,21%, según los registros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Con la superación de los 400.000 afiliados se cumple uno de los compromisos de legislatura del presidente Adrián Barbón", destacó Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo.

"Hemos superado los 400.000 afiliados, un hito importante, pero todavía tenemos pendiente de superar los datos de 2007 y de 2008 y dejar de ser la única comunidad autónoma que no lo ha conseguido", resaltó por su parte Ignacio García, director de Apoyo Corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), organización que lleva tiempo destacando que los ritmos de crecimiento de cotizantes en la región, impulsados sobre todo por el sector de la hostelería, están por debajo de la media nacional, lo que refleja "un menor dinamismo" y demuestra "la necesidad estimular la actividad económica para aprovechar las sinergias".

Asturias no está aprovechando, al nivel que lo están haciendo otras comunidades autónomas, el viento de cola en el empleo. Begoña Cueto, catedrática de Economía Aplicada, presidenta de la Asociación Española de Economía del Trabajo y directora de la Cátedra de Evaluación de las Políticas de Empleo de la Universidad de Oviedo, apunta que buscar las causas de ese retraso de Asturias requeriría un estudio a fondo. No obstante, apunta algunos factores que considera importantes. "Yo lo vincularía a la inmigración. El aumento del empleo en el conjunto de España está relacionado, en un alto porcentaje, con la población inmigrante y en Asturias hemos recibido menos inmigrantes que la mayoría de las comunidades autonómas", apunta Begoña Cueto, que destaca otros factores como el mayor envejecimiento de la población asturiana.

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No obstante, la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo señala que, viendo la tendencia de afiliación a la Seguridad Social, "Asturias no tardará mucho en superar las cifras de cotizantes que se alcanzaron en 2008".