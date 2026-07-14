"Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...": habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia

La familia de Ángela Corbato, la joven médica gijonesa fallecida en la autovía A-67, reclama que se investiguen en profundidad los dos accidentes que dejaron cinco muertos en poco más de un mes en el mismo punto kilométrico de la autovía que une Cantabria con La Meseta, el 83, a la altura de Herrera de Pisuerga, en Palencia. En el primero, ocurrido el lunes 1 de junio, perdió la vida la facultativa asturiana, y en el segundo, el pasado domingo 5 de julio, murieron el bodeguero Iván Sanz Cid, su mujer y dos de sus tres hijos, menores de edad.

"Lo único que pedimos es que se investigue la causa del accidente y se depuren responsabilidades", manifiesta la familia de Ángela Corbato, que considera necesario esclarecer por qué se concentraron dos tragedias de esta magnitud en un espacio tan reducido. "No puede ser casualidad que fallezcan cinco personas en un periodo tan corto de tiempo en el mismo kilómetro 83 de la A-67", añade.

Los familiares también reclaman una actuación sobre la infraestructura ante las numerosas quejas expresadas por usuarios habituales de la autovía. "Son miles de voces denunciando el mal estado de ese tramo de carretera", señalan. "Deben reparar ese punto para que esto no vuelva a repetirse", insisten.

La familia recuerda, además, que con posterioridad a las dos tragedias volvió a registrarse un accidente en las inmediaciones, en este caso sin desenlace tan trágico. "El pasado jueves ocurrió otro siniestro en el mismo tramo", indica la familia de la gijonesa, una circunstancia que, a su juicio, refuerza la necesidad de analizar tanto las condiciones de la vía como el resto de factores que pudieron intervenir en los siniestros. Ángela Corbato, que tenía 30 años, falleció tras salirse de la vía con su coche y quedar encajonada además en un punto de la mediana donde no hay quitamiedos.

Un atestado sin una causa determinada

Los familiares de la joven médica ya han tenido acceso al atestado elaborado tras su muerte y recalcan que no concretan la causa del accidente. "El informe no menciona nada sobre la posible somnolencia, no determina la velocidad ni el estado de la carretera", explican.

Según explica la familia, las diligencias indican que no están determinadas "la naturaleza y circunstancias" del siniestro. El informe también recoge que el teléfono móvil de Ángela Corbato se encontraba en el interior de su bolso, por lo que queda descartado que estuviera utilizando el dispositivo en el momento del accidente. Además, había hablado escasos minutos antes del accidente con un familiar a través de una llamada, mostrándose despierta y expresándose con total normalidad.

Los allegados recuerdan igualmente las primeras explicaciones que recibieron tras el siniestro. "En un primer momento, la Guardia Civil nos dejó muy claro que no se trataba ni de un exceso de velocidad ni de una distracción", afirman.

Por ese motivo, piden que la investigación no se cierre sin determinar las circunstancias que provocaron la salida de vía y que se estudien todos los elementos posibles, incluido el estado del pavimento, que levanta el habitual enfado de los conductores que pasan por la autovía que conecta Cantabria con Palencia.

La reclamación de la familia coincide, de hecho, con las denuncias realizadas durante los últimos años por conductores que circulan habitualmente por la A-67. Algunos usuarios describen baches, parches, desniveles y deficiencias en la señalización horizontal, especialmente en el carril derecho, donde aseguran que los vehículos vibran y pierden estabilidad.