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El PP carga contra la nueva Ley de Emergencias del Principado: "Está llena de ambigüedades y abre la puerta a privatizaciones"

El Partido Popular alerta de que la futura norma deja margen para la confusión en el mando único de emergencias

Un camión de Bomberos de Asturias trabajando.

Un camión de Bomberos de Asturias trabajando. / SEPA

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Sara Bernardo

Sara Bernardo

El debate sobre la futura Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias del Principado sube de tono. El diputado regional del Partido Popular Manuel Cifuentes criticó este martes el proyecto impulsado por el Gobierno de Adrián Barbón, al que acusa de redactar una norma "más aparente que real" y de no garantizar una "protección efectiva" para los asturianos: "Cuanto más se analiza el texto, más evidente resulta que estamos ante una ley llena de ambigüedades y de puertas abiertas".

El parlamentario aseguró que las dudas no solo están en la oposición, sino también entre los propios profesionales del sistema de emergencias. "Lo mínimo que debería hacer el Gobierno es escucharlos", criticó.

Uno de los puntos que más preocupa al PP es la posibilidad de que se abran vías a la participación de entidades privadas en la gestión de emergencias. "No se fija ningún límite claro ni garantías para evitar futuras externalizaciones de servicios esenciales", advirtió.

Pero la crítica no se quedó ahí. El concepto de "mando único", uno de los pilares que el Ejecutivo autonómico destacó en la presentación de la ley el pasado 15 de junio, también está en el centro de la polémica. Según Cifuentes, el Gobierno "está trasladando un mensaje falso". Asegura que ese mando único no recae en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en la mayoría de los casos, sino que el texto deja margen para que la coordinación recaiga en otras figuras, como alcaldes o responsables de protección civil, dependiendo de la situación. Hay que recordar que ha habido fricciones entre el SEPA y la Guardia Civil por quién asume el papel de mando coordinador en operativos de rastreo o rescate.

"En una emergencia no puede haber dudas sobre quién manda", insistió el diputado, que alertó de que la falta de claridad puede generar problemas en momentos críticos. En este sentido, recordó que las emergencias "no se pueden gestionar con conceptos jurídicos indeterminados".

Otra de las advertencias del PP apunta a un posible "vaciamiento progresivo" de competencias. Cifuentes señaló que algunos trabajadores temen que esta ley sirva como paso previo para trasladar funciones a organismos estatales, bajo argumentos de eficiencia o ahorro. "Cuando un gobierno deja de invertir en sus propios servicios públicos, no los hace más eficientes, sino más débiles", afirmó.

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Ante este escenario, el Partido Popular ya ha anunciado que presentará enmiendas para "blindar" el carácter público del sistema de emergencias, reforzar el papel del SEPA y evitar cualquier intento de externalización.

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