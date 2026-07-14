Más problemas en las conexiones con la Meseta desde Asturias: también hay obras en la alternativa a la autopista del Huerna

La única alternativa gratuita a la autopista del Huerna (AP-66) también estará en obras durante las próximas semanas. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará este miércoles 15 de julio los trabajos de rehabilitación del firme en la N-630 a su paso por el puerto de Pajares, unas actuaciones que obligarán a realizar cortes de carril hasta principios de agosto.

Las obras se desarrollarán entre los kilómetros 82,1 y 87,1, en el concejo de Lena, y cuentan con un presupuesto de 1,10 millones de euros (IVA incluido). Los trabajos consistirán en el fresado y reposición de la capa de rodadura para mejorar el estado del firme.

Cortes de lunes a viernes

Las restricciones al tráfico se aplicarán de lunes a jueves entre las 08.00 y las 20.00 horas, mientras que los viernes estarán vigentes de 08.00 a 13.00 horas. Según ha informado el Ministerio, el tráfico se desviará al carril contiguo mediante paso alternativo regulado por la correspondiente señalización.

Transportes prevé que las obras concluyan a principios de agosto, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Además, destaca que no habrá afecciones durante los fines de semana ni los días festivos, coincidiendo con los periodos de mayor intensidad circulatoria.

Coinciden con las obras del Huerna

Los trabajos llegan en un verano marcado por las restricciones en la AP-66 (Huerna), donde continúan las obras de modernización y adaptación de varios túneles. Esas actuaciones ya han provocado retenciones en varias operaciones salida y retorno al obligar a canalizar el tráfico por un único tubo en determinados tramos. El Negrón es el túnel más afectado por unas obras que ya deberían haber concluido y que finalizarán en noviembre.

Por otro lado, sigue presente el colosal argayo que dificulta la circulación.

Aunque las obras en el puerto de Pajares no supondrán cortes totales de la circulación, sí afectarán a la N-630, la carretera que tradicionalmente sirve de alternativa al Huerna para quienes optan por evitar el peaje o buscan una ruta distinta cuando se producen incidencias en la autopista. La coincidencia de ambas actuaciones reduce el margen de maniobra para los conductores entre semana, si bien el Ministerio ha evitado afecciones los fines de semana para minimizar el impacto sobre los desplazamientos estivales.

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Las actuaciones forman parte del programa de conservación de la Red de Carreteras del Estado y se enmarcan en las inversiones destinadas al mantenimiento preventivo y mejora de los firmes de las carreteras estatales en Asturias.