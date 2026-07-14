Reny Picot planea una inversión de 8 millones en la fábrica de Anleo para depurar las aguas y fabricar biogás para autoconsumo

Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), compañía conocida por su marca Reny Picot, proyecta una inversión de más de 8 millones de euros en su fábrica de Anleo, en Navia. El plan incluye la construcción de una nueva planta depuradora de aguas industriales que aprovechará los residuos para generar biogás y utilizarlo en las calderas de la factoría. Un planteamiento de economía circular.

El Principado está tramitando la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Industrias Lácteas Asturianas. La nueva estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) se ubicará en una parcela propiedad de la compañía situada junto a la planta de tratamiento de aguas existente en la fábrica multiproducto de Anleo.

Teniendo en cuenta la alta carga orgánica del efluente (procedente de la fabricación de productos lácteos), los promotores han propuesto una tecnología de tratamiento anaeróbico de aguas residuales EGSB, que ofrece dos ventajas fundamentales: logra una depuración eficaz de los efluentes contaminados al mismo tiempo que genera biogás, una fuente de energía renovable que puede utilizarse para autoconsumo en los procesos industriales de la factoría, lo que mejora la viabilidad económica del proyecto.

La solución adoptaba incluye una línea de aguas (con un sistema de bombeo y diferentes tanques de homogeneización y tratamiento), una línea de fangos (con un digestor para los lodos y un depósito para la deshidratación del digestato) y una línea de biogás (que incluye un gasómetro para almacenar el biogás generado en el proceso de digestión anaerobia de los lodos, una unidad de secado frigorífico del biogás, una planta de desulfuración bioquímica y una antorcha de seguridad para quemar el biogás si no es consumido). El biogás generado en el proceso se enviará, una vez realizado el tratamiento de secado y de desulfuración, a una caldera existente en la fábrica.

Se estima que la construcción y puesta en marcha de la nueva EDARI tendrá una duración aproximada de 14 meses y el presupuesto será de 8.075.000 euros.

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