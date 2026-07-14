Savia nueva en las comisarías asturianas: 31 nuevos agentes en prácticas se incorporan en Oviedo, Gijón y Avilés

Un total de 31 nuevos policías se dieron cita en el centro Policial de Buenavista en Oviedo, para inaugurar un periodo de prácticas que permitirá rejuvenecer las plantillas policiales del Principado. Los aprendices, más de la mitad asturianos, pasarán los siguientes once meses repartidos entre las dependencias policiales de las ciudades asturianas: 16 en la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, 11 en la comisaría de Gijón y 4 en la comisaría de Avilés.

Para muchos de los que forman la XLI Promoción de la Escala Básica, este periodo de aprendizaje supondrá una oportunidad de oro para trabajar como policía en la región. El atractivo de Asturias hace que sea difícil conseguir una plaza aquí, por lo que lo habitual es verse obligado a hacer carrera en otros puntos de España antes de ganar los suficientres puntos para retornar a casa.

Según el Jefe Regional de Operaciones de Asturias, el comisario Manuel Díaz-Faes, “se trata de un destino cotizado, hay que esperar que los que están aquí se vayan jubilando y encontrar la oportunidad”. Aun así, considera que es un destino ideal para formarse como policía: “Trabajad y preguntad mucho, pero también disfrutad de Asturias, que os atrapará por sus paisajes y sus paisanajes”.

Los policías en prácticas, en formación / Fernando Rodríguez / LNE

Además, muchos de los agentes que comienzan sus prácticas, ya han tenido una experiencia decisiva sobre el terreno. Mientras formaban parte de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, reforzaron el despliegue por la visita del Papa León XIV a España el pasado junio.

Un total de 13 de los 31 profesionales (42%), los cuales tienen entre 21 y 36 años, proceden de fuera del Principado. No obstante, la mayoría de los presentes son asturianos. Javier Criado es ovetense y tiene claro que se quiere quedar en Asturias, por difícil que sea. “Es complicado venir aquí, pero como España es preciosa, cualquier destino es bueno”, reconoce. Criado estudió la carrera de Biología y, sumado a la afición que le viene de familia, explica que le gustaría especializarse en policía científica.

Alexandra Burcilla, por su parte, vino al Principado con cinco años procedente de Rusia, pero se siente muy asturiana. A diferencia de Criado, pasó de la fisioterapia a la patrulla gracias a su experiencia trabajando en un bar: “Había bastante conflicto y venía bastante la Policía. Hablando con ellos me llamó bastante la atención y decidí presentarme, ahora estoy encantada”.

La delegada del Gobierno Adriana Lastra (en primer término), junto al Jefe Regional de Operaciones de Asturias, el comisario Manuel Díaz-Faes, saludando a los policías / Fernando Rodríguez / LNE

Incremento de las mujeres policías

Burcilla es una de las diez mujeres (32%) que compone esta promoción de prácticas, cifra que va aumentando año tras año. “Me alegra que cada vez se animen más mujeres a presentarse”, comenta Burcilla. Por su parte, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que presidió el acto junto al comisario Díaz-Faes, hizo hincapié en este incremento. “Es un paso más hacia una institución cada vez más representativa de la sociedad a la que sirve”, expresó.

Para acabar el acto, Lastra lanzó un consejo a los policías: “Cuando una persona requiere de la Policía Nacional es porque está pasando un mal momento. Por eso necesitan tener en frente no solo un uniforme, sino una persona que comprenda por lo que está pasando y lo que está sufriendo. La humildad y la generosidad es fundamental para desarrollar vuestro trabajo”. Como guinda, coreó junto al cuartel: “¡Viva España!, ¡Viva el Rey! y ¡Viva la Policía Nacional!".