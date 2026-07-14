La tasa de delitos cometidos por menores no para de crecer en Asturias: ya es la comunidad con el peor dato

Asturias es la comunidad autónoma con mayor tasa de delitos cometidos por menores. Así se desprende de los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también reflejan una tendencia al alza en general en los delitos sexuales en el Principado, que en 2025 alcanzaron los 95, marcando un máximo histórico. Se trata de un estudio elaborado en base a las sentencias condenatorias registradas en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.

De ese total, 85 fueron cometidos por mayores de edad. La estadística de delitos sexuales empieza en 2017. La cifra supone un 11,8% más que en 2024, cuando se cometieron 76 delitos contra la libertad sexual. En el caso de los menores, fueron 10 las agresiones, una menos que el año anterior.

Sin embargo, lo más significativo es el incremento de delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 17 años. Fueron, en total, 326 infracciones, 30 más que el curso anterior. Una cifra que ha ido aumentando año tras año desde que el INE empezó a contabilizarlos en el año 2013. Lo que sitúa a Asturias a la cabeza de las comunidades autónomas como la que más delitos cometidos por menores hay por cada mil habitantes (23,4), solo por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta (114,8) y Melilla (54,6).

Por el contrario, la Comunidad de Madrid (6,9), Castilla-La Mancha (7,3) y Región de Murcia (7,8), presentaron los valores más bajos. La media nacional se sitúa en 11,3 delitos cometidos por adolescentes por cada mil habitantes.

En cuanto a las nacionalidades, los delitos cometidos por menores extranjeros en el Principado aumentaron casi seis puntos, pasando de ser el 10,8% del total en 2024 a situarse en el 15,6% en 2025. En los adultos este incrementos es más ligero. Los extranjeros de más de 18 años que delinquieron en Asturias en 2024 suponían el 12,48% del total mientras que en 2025 fueron el 13,26%. Un repunte que viene en consonancia con el aumento de presencia extranjera en los datos demográficos asturianos.

Delitos entre los adultos

En el caso de los adultos, Asturias registró 46 condenas menos que en 2024 hasta alcanzar las 6.659, lo que sitúa a la región como la quinta con mayor tasa por cada mil habitantes (12,4), por detrás de las dos ciudades autónomas, Baleares (14,3), Navarra (13), Comunidad Valenciana (12,7) y Cantabria (12,5), y por encima del promedio nacional, que es de 11,1 delitos.

Los delitos que más se repiten en Asturias son por lesiones (2.468), hurtos (2.019) y contra la seguridad vial (1.778). Unos delitos que también son los más repetidos en el conjunto del país.

Delitos sexuales

A nivel nacional, las condenas por delitos sexuales crecieron en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1% con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2%.

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 4.531 adultos condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual cometidos ese año o en anteriores. Es un 15,1% más que el año anterior y la mayoría de los condenados (el 97,6%) son hombres.

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En cambio, los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año disminuyó un 0,2%, mientras que en el caso de los menores descendió, de media, un 1,8%. Asturias, por su parte, registró un 0,69% menos de condenas en adultos, pero un 8,42% más en menores.