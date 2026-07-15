El absentismo supone un coste de más de 1.312 millones al año en Asturias

El absentismo le costó a la economía asturiana más de 1.312 millones de euros durante el pasado año. Lo destaca un estudio publicado ayer por el centro de estudios del grupo de recursos humanos Adecco que tiene en cuenta las horas perdidas y su coste laboral (salario más cotizaciones y otros costes), que es abonado por las empresas y el sistema público.

El informe destaca que en 2025 la tasa media de absentismo en España alcanzó el 7,6% de las horas pactadas, máximo histórico de la serie y 0,34 puntos porcentuales por encima de 2024. El componente de incapacidad temporal explica la mayor parte del fenómeno, pues representa cerca del 78% del absentismo total y alcanza una tasa del 5,95%, también máximo de la serie. Traducido a euros, el absentismo costó a la economía española 59.109 millones de euros el pasado año. La cifra crece un 11,7% sobre 2024 y casi duplica la de 2019 (30.171 millones), reflejando tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral

En Asturias la tasa media de absentismo en 2025 fue incluso más alta que la media nacional, del 8,9%, cinco décimas más que el año anterior. Traducido a euros, el absentismo le costó a la economía asturiana 1.312 millones de euros.

Para Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, el problema del absentismo "requiere mirar más allá de las bajas laborales pues son muchas las causas profundas detrás de esta alta tasa: envejecimiento de la población activa como algo estructural y no coyuntural, el cuidado de la salud mental de manera reactiva y no preventiva, una mayor duración de los procesos de incapacidad temporal por la presión sanitaria creciente (saturación de la atención primaria, listas de espera mayores…), la persistencia de condiciones físicas exigentes en determinados sectores, y una coordinación insuficiente entre sistema sanitario, mutuas y empresas".

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La salud mental es ya la segunda causa de incapacidad temporal por número de episodios y la primera por duración media. Las bajas por salud mental han crecido un 111% en cinco años.