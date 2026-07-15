Solo el aeropuerto se salva: el calvario de obras en pleno verano que sufren los trenes y las principales carreteras, "terrorífico" para los transportistas

Solo el avión se libra de los problemas de movilidad que afectan a Asturias este verano. Esa es la foto fija de la región, con obras en todos los frentes que perjudican a los viajeros, al tener que dedicar más tiempo a los desplazamientos, y preocupan al empresariado vinculado al turismo. "Es un lastre", coinciden los transportistas.

No hay trayecto tranquilo en coche

Las conexiones por carretera, el medio de transporte más utilizado, están especialmente afectadas este verano. El primer frente es el de la autopista del Huerna (AP-66), un quebradero de cabeza para los usuarios desde hace ya casi dos años.

La única vía de alta capacidad que une Asturias con la Meseta lleva desde noviembre de 2024 sin funcionar a pleno rendimiento debido al argayo a la altura de Lena, que provoca que haya dos carriles de subida, dirección León, y solo uno de bajada, en sentido contrario. Pese a estos problemas, el peaje se paga de forma íntegra: 16,20 euros.

La obra está en su fase final y debería estar concluida este verano, pero todavía no tiene una fecha concreta. En ese punto ya hubo un accidente grave. El argayo, cuyos trabajos dependen de Aucalsa, la concesionaria de la autopista, no es el único enemigo de la circulación en el Huerna.

El Ministerio de Transportes lleva ya un año ejecutando varias obras en los siete túneles de la autopista, provocando cortes de carril y, por tanto, atascos en momentos de mucha afluencia. Las afectaciones, según el plazo marcado de forma oficial, deberían haber concluido en diciembre del año pasado, pero se alargarán hasta noviembre.

Los usuarios recurrentes calculan que el viaje Oviedo-Madrid, que puede hacerse en cuatro horas en turismo, puede alargarse veinte minutos más. Y no solo eso. También hay obras más allá del Huerna, con carriles cortados, conos y problemas en el firme en varios puntos de la A-66 y la AP-6. Los conductores pueden encontrarse entre el Principado y la capital obras cada 11 kilómetros.

Tampoco se libra de las obras la única alternativa gratuita al peaje del Huerna. El Ministerio de Transportes ha iniciado la renovación del firme de la N-630 a su paso por el puerto de Pajares, en el concejo de Lena, unos trabajos que se prolongarán hasta principios de agosto y que obligarán a realizar cortes de carril. La actuación, dotada con una inversión de 1,1 millones de euros, permitirá renovar la capa de rodadura en cerca de cinco kilómetros de la carretera.

A ello hay que añadir las obras en varios túneles de la A-64 (Oviedo-Villaviciosa) y la autovía del Cantábrico (A-8) en zonas cercanas a la conexión entre ambas en Villaviciosa, un área especialmente sensible en verano al formarse habitualmente atascos en jornadas de sol y playa.

Menos plazas de tren

También hay problemas en las conexiones de alta velocidad ferroviaria. Asturias afronta el verano con 20.000 plazas menos de tren debido a unas obras en Palencia que buscan llevar la alta velocidad a Cantabria. La principal consecuencia para la región es que los trenes no pueden circular ni los sábados por la tarde ni los domingos por la mañana, aunque esta afectación debe finalizar en julio. Renfe, para intentar paliar esta situación, ha activado servicios especiales los domingos y los lunes.

El aeropuerto, un oasis

El aeropuerto, en cambio, es la parte positiva de la movilidad. La terminal asturiana batió un récord en junio: fue el mejor mes de toda la historia de la infraestructura, que tiene 30 destinos y en 2025 superó los dos millones de viajeros.

Ahora, en 2026, va camino de batir su propia marca. El aeropuerto asturiano, tras años de penurias, tiene en este momento, según varios expertos consultados, una de las mejores ofertas nacionales de toda España.

Destinos como Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana o Baleares experimentan incrementos relevantes tanto en vuelos como en plazas. En el caso de Canarias, el número de frecuencias crecerá más de un 34% y Binter ofrecerá conexiones con todas las islas del archipiélago.

Las rutas a Andalucía aumentan un 24,5% respecto a 2025, con 240.400 plazas a la venta; hacia la Comunidad Valenciana están programados un máximo de 20 vuelos a la semana y un total de 208.000 plazas. La conexión con Baleares estará cubierta con más de 207.000 plazas y hasta 24 salidas semanales, incluidas hasta 18 frecuencias con Mallorca, donde la oferta en verano alcanzará las 159.000 plazas.

Los transportistas, indignados

Los transportistas asturianos mostraron su "incredulidad" respecto a las nuevas obras en la N-630, un enfado que se une a la "desesperación" por los trabajos en la autopista del Huerna. "Empezar ahora esas obras es una locura. Estamos de acuerdo en que hay que hacerlas, eso es indudable, pero hacerlo en julio y agosto, mientras siguen las obras del Huerna, es buscar problemas", indicó Manuel Ángel García, presidente de la patronal Cesintra.

"Va a haber problemas, porque mucha gente está utilizando Pajares como vía alternativa para evitar la yincana que supone circular por el Huerna. Y ahora resulta que también vamos a tener una yincana en Pajares. Es absurdo hacer coincidir ambas actuaciones, terrorífico", destaca. "El sentimiento en el sector es de incredulidad. Estamos alucinando con que hayan decidido hacer coincidir estas obras. Esperamos que no haya incidencias graves, atascos y largas colas, pero mucho nos tememos que se van a producir", aseguró. Por el Huerna pasan a diario unos 1.200 camiones, según calculan en el sector, mientras que por Pajares, la vía alternativa, lo hacen unos 300.

Ovidio de la Roza, presidente de la patronal del transporte Asetra, asegura que a los camioneros "les hace polvo" las nuevas obras. Según sus cálculos, el viaje con Madrid puede estirarse, de media, más de una hora para los camioneros, que trabajan sujetos a férreas exigencias: no pueden conducir más de ocho horas diarias y deben tener descansos, por lo que alargar el viaje perjudica sus intereses "¿A quién se le ocurre hacer coincidir unas obras con otras? ¿Quién planifica esto? Parece una maldición, como si alguien nos estuviera castigando", recalca. De la Roza, con décadas de experiencia, asegura que "jamás habían coincidido tantas obras a la vez". Y da un último mensaje: "Las obras se saben cuando empiezan, pero no cuando acaban".