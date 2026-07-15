Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 15 de julio de 2026

Oviedo

Presentación de «Asturias en la Edad Moderna»

El Club LA NUEVA ESPAÑA acogerá a las, 19.30 horas, la presentación del coleccionable «Asturias en la Edad Moderna», en un acto en el que actuará el violinista Yuri Nasushkin. Intervienen: Joaquín Ocampo Suárez-Valdés, profesor del área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Oviedo e investigador del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII; Fernando Manzano Ledesma, profesor del área de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo y miembro del Grupo de Investigación en Historia Sociocultural; Eduardo García, periodista y escritor, y Miki López, jefe de Fotografía de LA NUEVA ESPAÑA, autores de los libros; Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA. Yuri Nasushkin, violinista, director de orquesta, profesor de Violín y música de cámara, promotor, fundador y organizador de múltiples proyectos artísticos y educativos, interpretará obras representativas de diferentes periodos tratados.

Vive la Banda 2026

A las 19.00 la plaza Longoria Carbajal acogerá un concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo como parte del ciclo «Vive la Banda» 2026.

Exposición «Madre Asturias»

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) ofrece, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Raigambre»

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre» hasta el próximo 19 de julio. Una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta.

Exposición «Vestigios de pintura»

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Tiempos nuevos 2026

A las 20.00 horas el patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedoacogerá el primer concierto del festival “Tiempos nuevos 2026”. Este sera llevado a cabo por el grupo “Repion”.

Gijón

Procesión marinera del Carmen

La procesión marinera del Carmen, impulsada por tercer año consecutivo por la Cofradía del Carmen, dará comienzo a las 16.30 horas en la parroquia de San José. A las 18.00 está previsto que la procesión llegue a la rampa «La barquera», frente a la estatua de Pelayo. Tras la ofrenda floral en el mar, el recorrido continuará hasta la iglesia de San Pedro, que acogerá una misa solemne.

Jardín Botánico

A las 22.00 horas dará comienzo en La Terraza del Jardín Botánico el concierto de la Orquesta Mendoza. Durante el recital fusionarán estilos tan diversos como el rock y la cumbia, el mambo y el cha cha cha con el indie o los sonidos típicos de las rancheras.

Edificio Cristasa

De 12.00 a 14.00 horas se desarrollará el taller del centro Maker sobre cortadora láser en el Edificio Cristasa.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 1 de noviembre se podrá visitar la exposición «Florencio Rodríguez (Pola de Siero, 1840-Gijón, 1906). Paradigma de americano emprendedor y filántropo». Una muestra para realzar la figura de Florencio Rodríguez, americano emprendedor, filántropo y mecenas, en el 120 aniversario de su fallecimiento. La exposición está comisariada por el doctor en Ciencias Económicas don José Ramón García López. Excatedrático de Historia e Instituciones de la Universidad de Oviedo principal biógrafo y máxima autoridad en el periodo histórico y económico que le tocó vivir a Florencio Rodríguez.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes, ofrece hoy una visita guiada a las 12.30 horas. La exposición se ha prorrogado hasta el 20 de septiembre.

Fundación Alvargonzález

En al Fundación Alvargonzález, en Cimavilla, se muestra hasta el 24 de julio la exposición «Realismo y postimpresionismo en Asturias: Carolina del Castillo y Díaz (1867-1933)», comisariada por Andrea García Casal. Una muestra que quiere sacar de la invisibilidad que han sufrido muchas creadoras en la historia a la pintora asturiana Carolina del Castillo, «cuya producción merece una revisión crítica desde el presente». El horario es de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes; y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés

Mercado en Piedras Blancas

Mercado semanal en Piedras Blancas. Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Celsius en Avilés

El Festival Celsius 232 reúne en Avilés literatura fantástica, terror, ciencia ficción, cómic, juegos y actividades al aire libre. La programación se reparte por el entorno de la plaza de Domingo Álvarez Acebal, la Casa de Cultura, Camposagrado y el parque de Ferrera.

Autores en el Celsius

El auditorio de la Casa de Cultura acoge encuentros con Joe Hill, a las 11.00 horas; Jo Walton, a las 12.40 horas; Nadia Bulkin, a las 13.30 horas; T. Kingfisher, a las 17.00 horas, y Grady Hendrix, a las 18.40 horas.

Poe y la mitología

El Celsius dedica la tarde a Edgar Allan Poe, con un díptico de charlas a las 18.40 horas. También habrá sesiones sobre mitología gallega, a las 17.50 horas, y criaturas fantásticas en el tatuaje japonés, a las 18.40 horas, en el Centro de Servicios Universitarios.

Cine en la calle

La plaza de España acoge a las 22.30 horas la proyección al aire libre de «Másters del Universo», de Travis Knight, dentro del ciclo cinematográfico del Celsius 232, centrado en la fantasía, el terror y la ciencia ficción.

Tolkien en Ferrera

La Sociedad Tolkien Española celebra a las 20.10 horas una charla sobre la influencia de la mitología celta y la literatura medieval irlandesa en la obra de J. R. R. Tolkien. A las 23.45 horas habrá lecturas de «Ecos de la Tierra Media» en el parque de Ferrera.

Literatura y naturaleza

El kiosco de música del parque de Ferrera acoge, de 12.00 a 14.00 horas, un taller gratuito para jóvenes de 14 a 30 años que combina creación literaria y conciencia ecológica, con ejercicios inspirados en textos de otros autores y en el entorno natural.

Cómic y ciencia

La Sala de Cómic de Avilés, en la plaza de Camposagrado, mantiene abierta la exposición «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España». Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Memoria en La Ferrería

La Casa de las Mujeres acoge la exposición «Trece Rosas de Asturias. 15 años de compromiso con la memoria», dedicada a la labor de la asociación y a la memoria democrática. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Naturaleza en el Niemeyer

El Centro Niemeyer exhibe «Naturalezas vivas», con más de un centenar de obras de grandes artistas nacionales e internacionales. La muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Petróleo en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones acoge «¡Aquí hay petróleo!», una muestra sobre combustibles fósiles, poder e imaginarios contemporáneos, dentro de la programación de la Bienal Climática. La exposición puede visitarse en el equipamiento de Llano Ponte.

Costumbrismo en Cultura

La Casa de Cultura mantiene abierta «La memoria de lo cotidiano», con obras de la colección Pérez Simón. La exposición reúne pintura y escultura vinculadas al costumbrismo español y asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial».

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) alberga hasta hoy 15 de julio una muestra titulada «Gentes del carbón. Silesia», con imágenes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo), cuelga hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

Muestra de fotografía de naturaleza en La Felguera

El centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera alberga hasta el 31 de julio la exposición de fotografía de naturaleza «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas».

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio, que constituyen el territorio de Redes. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Representación de «La Reina del Arga», de Estefanía de Paz Asín

El Teatro Auditorio de La Pola Siero presenta hoy, de 20.00 a 21.00 horas, la representación de «La Reina del Arga», espectáculo multidisciplinar de Estefanía de Paz Asín. La obra recupera la historia de Remigia Echarren, legendaria funambulista pamplonesa de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La entrada general cuesta 9 euros, mientras que estudiantes y desempleados menores de 24 años pueden acceder por 6,75 euros, exclusivamente en taquilla y acreditando su condición. Las entradas también están disponibles en venta anticipada.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Villaviciosa acoge la exposición «Sábados de gloria»

La Casa de los Hevia, en Villaviciosa, ofrece hasta el 30 de julio la exposición de acuarelas «Sábados de gloria», del grupo Nieblastur. La muestra reúne las obras realizadas por 14 acuarelistas durante las salidas que el colectivo organiza cada sábado por el entorno del concejo. La exposición propone un recorrido por paisajes, rincones y escenas de Villaviciosa captados en estas jornadas de pintura al aire libre.

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge la exposición «La Poesía y la Mar»

La Sala de Exposiciones Evaristo Arce Piniella, en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, acoge del 9 de julio al 15 de agosto la exposición «La Poesía y la Mar», de Guillermo Simón. La muestra reúne 25 óleos inspirados en poemas de autores como Aurelio González Ovies, Berta Piñán, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Jorge Luis Borges o Ceferino Montañés, con el mar como eje del proyecto. Puede visitarse de miércoles a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

«Les Mañanes de Siero 2026»

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema «Cine, misterio y ciencia», la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre todos los días, de 10.30 a 19.00 horas..

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidadde visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Fiestas del Carmen en Hontoria (Llanes)

Hontoria celebra hoy y mañana las fiestas de El Carmen con un programa que combina actividades infantiles, actos religiosos, música y folclore. Hoy habrá juegos infantiles (18.30 horas), espicha y reparto del bollo (20.00) y verbena con DJ Vas Bailar (23.00). Mañana, la fiesta continuará con un pasacalles (12.00), seguido de procesión, danza prima y bailes regionales (13.30), festival folclórico (20.00) y verbena con la orquesta Domino y DJ (23.30).

El Cine Club de Llanes proyecta «Atlantide»

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge hoy, a las 19.00 horas, una nueva sesión del Cine Club de Llanes con la proyección de «Atlantide» (Italia, 2021), dirigida por Yuri Ancarani. El drama, de 104 minutos de duración, sigue la historia de un joven de la isla de Sant'Erasmo, en la laguna de Venecia, que vive aislado mientras sus compañeros centran su vida en el culto al barchino, una lancha a motor. Reserva de entradas a través de Eventbrite.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición de cerámica y pintura en la Casa de Cultura de Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge desde hoy hasta el 15 de septiembre una exposición de cerámica y pintura con trabajos realizados por los alumnos del curso 2025 de Pintura y Cerámica del Ayuntamiento y por el alumnado de Emburria. La muestra, dirigida por el profesor Ernesto Junco Vega, reúne una selección de las obras creadas durante el curso y forma parte de la programación «Verano en la calle».

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Fiestas del Carmen y la Magdalena en Cangas del Narcea

Las fiestas de El Carmen y la Magdalena de Cangas del Narcea continúan hoy al mediodía con la puesta de bandera de las peñas y el desfile de gigantes y cabezudos al mediodía. Las charangas, fanfarrias y batucadas animarán las calles de 14.00 a 16.00 y de 19.00 a 21.00 horas. La jornada concluirá con la cena de la Sociedad de Artesanos (22.00 horas, Patio del Ayuntamiento), la verbena con las orquestas La Última Legión y Olympus (22.30 horas, Parque de Los Nogales), a medianoche la tirada a mano y a la una, un espectáculo pirotécnico.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Cudillero acoge la exposición «Sé tú mismo»

La Casa de las Tres Culturas, en Cudillero, alberga del 14 al 23 de julio la exposición de pintura «Sé tú mismo», del artista Sebastián Ruiz Gallardo. La muestra reúne una selección de sus obras y podrá visitarse durante esos diez días en este espacio cultural del concejo.

Museo del Calamar Gigante, en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies «Globicephala melas» «Balaneoptera physalus» y «Physeter macrocephalus». La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como «teitos». Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Parque de la Vida en Luarca

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El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Estas instalaciones tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. Las visitas requieren reserva previa llamando al 689570708 y 660660400. De lunes a viernes: visitas guiadas solo para centros educativos y grupos de diez o más personas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas. Sábados, domingos y festivos: visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas no guiadas, 12.00 y 16.30 horas.