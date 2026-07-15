Asturias cierra la peor temporada del salmón de su historia: 25 capturas menos que el año pasado y una caída de 955 respecto a hace una década

Asturias cierra la peor temporada del salmón de su historia, con 105 ejemplares capturados. Son 25 ejemplares menos que el año pasado, hasta 243 menos que en 2024 y 2023 y una caída de 955 respecto a hace una década. La campaña de 2025 finalizó con 130 salmones precintados, frente a los 348 de 2024 y 2023 y los 415 de 2022, unas cifras alejadas de los 519 de 2021 o los 766 de 2020. En 2016 se llegaron a echar a tierra 1.060 salmones.

Por cuencas, la más "fructífera" fue la del Nalón y Narcea con 66 ejemplares, seguido del río Sella-Piloña con 21, el Cares-Deva con 13 y el Esva con 5. El río Eo se quedó a cero, según los datos publicados por la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial.

No se llegó al cupo

El Gobierno asturiano fijó un cupo de 154 salmones, frente a los 620 que estableció en 2025, y limitó el cupo anual de pesca con muerte a un solo salmón por pescador, ante el descenso de la población adulta de la especie que se observa en los cauces asturianos y la consiguiente merma de capturas.

Este descenso de ejemplares motivó que el primer salmón de este año, el conocido como campanu, fuera el más tardío de la historia al ser pescado el 26 de mayo, más de un mes después de la apertura de la temporada.

El pescador Iván Alonso se hizo con este ejemplar en el río Sella, después de que más de cinco mil aficionados lo hubiesen intentando en los cinco cauces salmoneros del Principado a lo largo de los veintitrés días hábiles transcurridos desde que se abrió la temporada el pasado 18 de abril.

El campanu fue vendido por 9.400 euros a la sidrería El Llavianu, de Gijón, tras una subastada organizada por un grupo de hosteleros en Cangas de Onís en la que participaron trece pujadores.

Declive poblacional

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha advertido este miércoles de que la disminución en el número de capturas continúa con una tendencia negativa "inquietante".

Ante esta situación, ha lamentado que el Gobierno del Principado "hace mutis por el foro y sigue sin dar la cara y sin reconocer la crítica situación de esta emblemática especie en Asturias y sin variar un ápice su política de gestión de la misma".

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El colectivo conservacionista ha reclamado que se adopten "medidas valientes", como la declaración de esta especie en peligro de extinción y el establecimiento de una moratoria en su pesca hasta la recuperación de sus poblaciones, además de pedir que se suspendan las repoblaciones "de la manera en que se están realizando hasta ahora, al reducir la variabilidad genética de las especies repobladas y su adaptabilidad al medio".