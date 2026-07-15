Barbón, tras las críticas de IU a su plan de bajar impuestos a clases medias: "Si la izquierda se queda en el dogma, dejará de ser útil"

Adrián Barbón, presidente del Principado (PSOE), defendió este miércoles su propuesta de aliviar la carga fiscal de las clases medias, una iniciativa que ha soliviantado a IU, su socio de Gobierno, que rechaza cualquier medida de ese tipo. "Si la izquierda se queda en el dogma y no atiende a los problemas de las clases trabajadora y media, que son la mayoría social, la izquierda dejará de ser útil y estará dejando todo el espacio al crecimiento de la extrema derecha", afirmó el jefe del Ejecutivo asturiano en sus redes sociales.

La propuesta no es nueva. El Presidente ya la había defendido en dos intervenciones recientes. Primero, durante un pleno de la Junta General, donde apeló a la necesidad de proteger a las clases medias. Después, en el Comité Federal del PSOE, en una intervención a puerta cerrada en Ferraz ante Pedro Sánchez y el resto de los dirigentes territoriales socialistas.

Barbón lleva semanas insistiendo en ese discurso, en un contexto en el que el PSOE atraviesa un momento delicado a nivel nacional. El dirigente asturiano reivindica una izquierda "útil", capaz de responder a los problemas de las clases medias sin renunciar a los principios de la justicia fiscal.

Choque con IU

IU, socio del PSOE en el Ejecutivo autonómico, reaccionó con dureza a esta idea después de que Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, reafirmase la intención del Principado de estudiar una reforma en este sentido.

"Los impuestos no son un dogma, como dice el consejero; son la única vía que tiene la mayoría social para que su vida cotidiana sea de calidad y goce de seguridad. Los servicios públicos o se financian con impuestos o no se financian. Lo que no es normal, y desde luego nosotros no lo entendemos así, es pedir dinero para la financiación autonómica y anunciar, al mismo tiempo, una bajada de impuestos", aseguró María José Miranda, secretaria de Organización de IU de Asturias.

La dirigente cerró además la puerta a un hipotético respaldo de la coalición a una medida de estas características y emplazó al PSOE a buscar el apoyo de la derecha si quiere sacar adelante una rebaja fiscal.

El argumento de Barbón

El Presidente justificó la apertura de este debate en la necesidad de adaptar las deducciones autonómicas del IRPF al efecto de la inflación sobre los salarios. Según explicó, el incremento de las retribuciones está provocando que algunas familias superen por un estrecho margen los límites de renta fijados para acceder a determinadas ventajas fiscales y pierdan de golpe el derecho a ellas, pese a que su capacidad económica apenas haya variado.

Como ejemplo, citó el caso de un contribuyente que pasa de ganar 34.800 a 35.200 euros anuales y deja de percibir una deducción de 2.200 euros por dos hijos. A su juicio, esa situación debe corregirse para evitar que las familias de rentas medias queden excluidas de unas ayudas concebidas precisamente para ellas.

Barbón defendió que la denominada "vía fiscal asturiana" debe adaptarse para seguir siendo útil y dar respuesta a este problema. "Es una cuestión de justicia para la clase media", sostuvo.

El jefe del Ejecutivo concluyó su mensaje con un reproche al PP. Según afirmó, la derecha "nunca apoyará esta mejora de la vía fiscal asturiana por una razón: porque los que más ganan no pagarán menos IRPF. A ellos las preocupaciones de la clase media les dan igual".