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La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos

La institución académica asturiana recuerda que el plazo de matrícula es del 15 al 21 de julio y que es necesario renovar la solicitud para la lista de espera

Jóvenes enfrentándose a la primera jornada de los exámenes de la PAU 2026.

Jóvenes enfrentándose a la primera jornada de los exámenes de la PAU 2026. / Ángel González

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Sara Bernardo

Sara Bernardo

La Universidad de Oviedo ha hecho pública, este miércoles, la primera lista de admitidos en grados con límite de plazas para el curso 2026-2027. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión hay cuatro titulaciones por encima del 13 en la nota de corte, y una rozándolo.

Se trata del doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos (13,556) que cuenta con 5 plazas, el doble grado en Ingeniería Informática del Software y en Matemáticas (13,3) con 9 plazas, el doble grado en Ingeniería en Informática en Tecnología de la Información y en Ciencia e Ingeniería de Datos (13,228) que tiene otras 5 vacantes. Fuera del pódium, aunque igualmente por encima del 13, la carrera de Medicina (13,05) a la que accederán 162 estudiantes. La sigue, muy de cerca, Odontología que se queda en esta primera fase en el 12,984 y 22 plazas.

Universidad de Oviedo · Curso 2026-2027

Notas de corte de los grados
tras la PAU

Artes y Humanidades9 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • Estudios Clásicos y RománicosFacultad de Filosofía y Letras235,800
  • Estudios InglesesFacultad de Filosofía y Letras1275,000
  • FilosofíaFacultad de Filosofía y Letras487,566
  • Geografía y Ordenación del TerritorioFacultad de Filosofía y Letras285,484
  • HistoriaFacultad de Filosofía y Letras976,418
  • Historia del ArteFacultad de Filosofía y Letras576,150
  • Historia y Ciencias de la MúsicaFacultad de Filosofía y Letras385,270
  • Lengua Española y sus LiteraturasFacultad de Filosofía y Letras775,200
  • Lenguas Modernas y sus LiteraturasFacultad de Filosofía y Letras1276,002
Ciencias8 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • BiologíaFacultad de Biología10011,609
  • BiotecnologíaFacultad de Biología4212,765
  • FísicaFacultad de Ciencias5511,853
  • GeologíaFacultad de Geología476,668
  • MatemáticasFacultad de Ciencias4512,168
  • QuímicaFacultad de Química8710,868
Dobles grados (PCEO)
  • Matemáticas + Física (opción A)Facultad de Ciencias2912,200
  • Matemáticas + Física (opción B)Facultad de Ciencias2912,478
Ciencias de la Salud8 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • EnfermeríaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud9612,526
  • EnfermeríaFacultad de Enfermería de Gijón7512,270
  • FisioterapiaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud5612,186
  • LogopediaFacultad de Psicología2811,336
  • MedicinaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud16213,050
  • OdontologíaFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud2212,948
  • PsicologíaFacultad de Psicología11511,950
  • Terapia OcupacionalFacultad Padre Ossó579,520
Ciencias Sociales y Jurídicas23 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • Administración y Dirección de EmpresasFacultad de Economía y Empresa2506,931
  • Ciencias de la Actividad Física y del DeporteFacultad de Formación del Profesorado y Educación6011,532
  • Ciencias de la Actividad Física y del DeporteFacultad Padre Ossó4010,420
  • Comercio y MarketingFacultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos1867,402
  • Contabilidad y FinanzasFacultad de Economía y Empresa955,152
  • CriminologíaFacultad de Derecho2511,734
  • DerechoFacultad de Derecho3007,392
  • EconomíaFacultad de Economía y Empresa1155,450
  • Educación SocialFacultad Padre Ossó385,434
  • Gestión y Administración Pública (online)Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos355,550
  • Maestro en Educación InfantilFacultad de Formación del Profesorado y Educación969,932
  • Maestro en Educación InfantilFacultad Padre Ossó578,402
  • Maestro en Educación PrimariaFacultad de Formación del Profesorado y Educación16810,252
  • Maestro en Educación PrimariaFacultad Padre Ossó768,650
  • PedagogíaFacultad de Formación del Profesorado y Educación569,440
  • Relaciones Laborales y Recursos HumanosFacultad de Economía y Empresa855,482
  • Trabajo SocialFacultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos955,390
  • TurismoFacultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos505,410
Dobles grados (PCEO)
  • ADE + DerechoFacultad de Derecho11510,916
  • Criminología + DerechoFacultad de Derecho3511,668
  • Maestro en Ed. Infantil + Ed. PrimariaFacultad de Formación del Profesorado y Educación2011,705
  • Maestro en Ed. Primaria + Ed. InfantilFacultad de Formación del Profesorado y Educación2012,268
  • Pedagogía + Educación SocialFacultad de Formación del Profesorado y Educación409,478
Ingenierías22 titulaciones
Titulación · CentroPlazasNota
  • Ciencia e Ingeniería de DatosEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón5010,214
  • Ingeniería CivilEscuela Politécnica de Mieres558,828
  • Ingeniería de los Recursos Mineros y EnergéticosEscuela Politécnica de Mieres355,140
  • Ingeniería de Organización IndustrialEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón5011,312
  • Ingeniería de Tecnologías IndustrialesEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón1308,486
  • Ingeniería de Tecnologías MinerasEscuela Politécnica de Mieres405,000
  • Ingeniería EléctricaEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón656,802
  • Ingeniería Electrónica Industrial y AutomáticaEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón956,450
  • Ingeniería en Tecnologías y Servicios de TelecomunicaciónEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón955,900
  • Ingeniería Forestal y del Medio NaturalEscuela Politécnica de Mieres555,632
  • Ingeniería GeomáticaEscuela Politécnica de Mieres355,750
  • Ingeniería Informática del SoftwareEscuela de Ingeniería Informática1409,866
  • Ingeniería Informática en Tecnologías de la InformaciónEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón1008,366
  • Ingeniería MecánicaEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón2257,511
  • Ingeniería QuímicaFacultad de Química4710,456
  • Ingeniería Química IndustrialEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón506,688
  • MarinaEscuela Superior de la Marina Civil306,818
  • Náutica y Transporte MarítimoEscuela Superior de la Marina Civil307,840
Dobles grados (PCEO)
  • Ing. Civil + Ing. de los Recursos Mineros y EnergéticosEscuela Politécnica de Mieres1810,632
  • Ing. en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ing. de DatosEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón513,556
  • Ing. Informática del Software + MatemáticasEscuela de Ingeniería Informática913,300
  • Ing. Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia e Ing. de DatosEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón513,228
Fuente: Universidad de Oviedo · 1ª adjudicación, 15 de julio de 2026

Una tendencia que muestra cómo el estudiantado se está decantando cada vez más por las carreras de la rama tecnológica que superan en nota a las que históricamente fueron las más demandadas: las del área de la salud. Un hecho que queda patente con la subida de nota en grado más codiciado en esta primera lista. La doble titulación en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos, que este año superó el 13 y medio, se quedó en la primera asignación del año pasado en un 12,864. Casi siete décimas menos que en esta ocasión.

En el lado opuesto solamente dos carreras se quedan en el 5. Se trata de Estudios Ingleses, que tiene 127 plazas, e Ingeniería en Tecnologías Mineras, con 5 plazas. Las siguen los grados de Contabilidad y Finanzas (5,152), Lengua Española y sus Literaturas (5,2), e Historia y Ciencias de la Música con un 5,270.

Desde la institución académica asturiana trasladan que los estudiantes admitidos deberán formalizar su matrícula del 15 al 21 de julio y recuerdan "la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera de aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se matriculen en la plaza asignada". De lo contrario, esa plaza quedará libre y correrá la lista de adjudicaciones que, por el momento, es provisional.

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El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 15 al 21 de julio. El 23 de julio se publicará la segunda lista de admitidos y el 30 de julio, la tercera adjudicación de plazas.

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