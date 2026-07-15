La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos

La Universidad de Oviedo ha hecho pública, este miércoles, la primera lista de admitidos en grados con límite de plazas para el curso 2026-2027. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión hay cuatro titulaciones por encima del 13 en la nota de corte, y una rozándolo.

Se trata del doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos (13,556) que cuenta con 5 plazas, el doble grado en Ingeniería Informática del Software y en Matemáticas (13,3) con 9 plazas, el doble grado en Ingeniería en Informática en Tecnología de la Información y en Ciencia e Ingeniería de Datos (13,228) que tiene otras 5 vacantes. Fuera del pódium, aunque igualmente por encima del 13, la carrera de Medicina (13,05) a la que accederán 162 estudiantes. La sigue, muy de cerca, Odontología que se queda en esta primera fase en el 12,984 y 22 plazas.

Universidad de Oviedo · Curso 2026-2027 Notas de corte de los grados

tras la PAU Artes y Humanidades 9 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Estudios Clásicos y Románicos Facultad de Filosofía y Letras 23 5,800

Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras 127 5,000

Filosofía Facultad de Filosofía y Letras 48 7,566

Geografía y Ordenación del Territorio Facultad de Filosofía y Letras 28 5,484

Historia Facultad de Filosofía y Letras 97 6,418

Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras 57 6,150

Historia y Ciencias de la Música Facultad de Filosofía y Letras 38 5,270

Lengua Española y sus Literaturas Facultad de Filosofía y Letras 77 5,200

Lenguas Modernas y sus Literaturas Facultad de Filosofía y Letras 127 6,002 Ciencias 8 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Biología Facultad de Biología 100 11,609

Biotecnología Facultad de Biología 42 12,765

Física Facultad de Ciencias 55 11,853

Geología Facultad de Geología 47 6,668

Matemáticas Facultad de Ciencias 45 12,168

Química Facultad de Química 87 10,868 Dobles grados (PCEO) Matemáticas + Física (opción A) Facultad de Ciencias 29 12,200

Matemáticas + Física (opción B) Facultad de Ciencias 29 12,478 Ciencias de la Salud 8 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Enfermería Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 96 12,526

Enfermería Facultad de Enfermería de Gijón 75 12,270

Fisioterapia Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 56 12,186

Logopedia Facultad de Psicología 28 11,336

Medicina Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 162 13,050

Odontología Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 22 12,948

Psicología Facultad de Psicología 115 11,950

Terapia Ocupacional Facultad Padre Ossó 57 9,520 Ciencias Sociales y Jurídicas 23 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Administración y Dirección de Empresas Facultad de Economía y Empresa 250 6,931

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Formación del Profesorado y Educación 60 11,532

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad Padre Ossó 40 10,420

Comercio y Marketing Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos 186 7,402

Contabilidad y Finanzas Facultad de Economía y Empresa 95 5,152

Criminología Facultad de Derecho 25 11,734

Derecho Facultad de Derecho 300 7,392

Economía Facultad de Economía y Empresa 115 5,450

Educación Social Facultad Padre Ossó 38 5,434

Gestión y Administración Pública (online) Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos 35 5,550

Maestro en Educación Infantil Facultad de Formación del Profesorado y Educación 96 9,932

Maestro en Educación Infantil Facultad Padre Ossó 57 8,402

Maestro en Educación Primaria Facultad de Formación del Profesorado y Educación 168 10,252

Maestro en Educación Primaria Facultad Padre Ossó 76 8,650

Pedagogía Facultad de Formación del Profesorado y Educación 56 9,440

Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Economía y Empresa 85 5,482

Trabajo Social Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos 95 5,390

Turismo Facultad de Comercio, Turismo y CC.SS. Jovellanos 50 5,410 Dobles grados (PCEO) ADE + Derecho Facultad de Derecho 115 10,916

Criminología + Derecho Facultad de Derecho 35 11,668

Maestro en Ed. Infantil + Ed. Primaria Facultad de Formación del Profesorado y Educación 20 11,705

Maestro en Ed. Primaria + Ed. Infantil Facultad de Formación del Profesorado y Educación 20 12,268

Pedagogía + Educación Social Facultad de Formación del Profesorado y Educación 40 9,478 Ingenierías 22 titulaciones Titulación · Centro Plazas Nota Ciencia e Ingeniería de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 10,214

Ingeniería Civil Escuela Politécnica de Mieres 55 8,828

Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos Escuela Politécnica de Mieres 35 5,140

Ingeniería de Organización Industrial Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 11,312

Ingeniería de Tecnologías Industriales Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 130 8,486

Ingeniería de Tecnologías Mineras Escuela Politécnica de Mieres 40 5,000

Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 65 6,802

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 95 6,450

Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 95 5,900

Ingeniería Forestal y del Medio Natural Escuela Politécnica de Mieres 55 5,632

Ingeniería Geomática Escuela Politécnica de Mieres 35 5,750

Ingeniería Informática del Software Escuela de Ingeniería Informática 140 9,866

Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 100 8,366

Ingeniería Mecánica Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 225 7,511

Ingeniería Química Facultad de Química 47 10,456

Ingeniería Química Industrial Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 6,688

Marina Escuela Superior de la Marina Civil 30 6,818

Náutica y Transporte Marítimo Escuela Superior de la Marina Civil 30 7,840 Dobles grados (PCEO) Ing. Civil + Ing. de los Recursos Mineros y Energéticos Escuela Politécnica de Mieres 18 10,632

Ing. en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Ciencia e Ing. de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 5 13,556

Ing. Informática del Software + Matemáticas Escuela de Ingeniería Informática 9 13,300

Ing. Informática en Tecnologías de la Información + Ciencia e Ing. de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 5 13,228

Una tendencia que muestra cómo el estudiantado se está decantando cada vez más por las carreras de la rama tecnológica que superan en nota a las que históricamente fueron las más demandadas: las del área de la salud. Un hecho que queda patente con la subida de nota en grado más codiciado en esta primera lista. La doble titulación en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos, que este año superó el 13 y medio, se quedó en la primera asignación del año pasado en un 12,864. Casi siete décimas menos que en esta ocasión.

En el lado opuesto solamente dos carreras se quedan en el 5. Se trata de Estudios Ingleses, que tiene 127 plazas, e Ingeniería en Tecnologías Mineras, con 5 plazas. Las siguen los grados de Contabilidad y Finanzas (5,152), Lengua Española y sus Literaturas (5,2), e Historia y Ciencias de la Música con un 5,270.

Desde la institución académica asturiana trasladan que los estudiantes admitidos deberán formalizar su matrícula del 15 al 21 de julio y recuerdan "la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera de aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se matriculen en la plaza asignada". De lo contrario, esa plaza quedará libre y correrá la lista de adjudicaciones que, por el momento, es provisional.

El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 15 al 21 de julio. El 23 de julio se publicará la segunda lista de admitidos y el 30 de julio, la tercera adjudicación de plazas.