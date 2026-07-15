La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
La institución académica asturiana recuerda que el plazo de matrícula es del 15 al 21 de julio y que es necesario renovar la solicitud para la lista de espera
La Universidad de Oviedo ha hecho pública, este miércoles, la primera lista de admitidos en grados con límite de plazas para el curso 2026-2027. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión hay cuatro titulaciones por encima del 13 en la nota de corte, y una rozándolo.
Se trata del doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos (13,556) que cuenta con 5 plazas, el doble grado en Ingeniería Informática del Software y en Matemáticas (13,3) con 9 plazas, el doble grado en Ingeniería en Informática en Tecnología de la Información y en Ciencia e Ingeniería de Datos (13,228) que tiene otras 5 vacantes. Fuera del pódium, aunque igualmente por encima del 13, la carrera de Medicina (13,05) a la que accederán 162 estudiantes. La sigue, muy de cerca, Odontología que se queda en esta primera fase en el 12,984 y 22 plazas.
Una tendencia que muestra cómo el estudiantado se está decantando cada vez más por las carreras de la rama tecnológica que superan en nota a las que históricamente fueron las más demandadas: las del área de la salud. Un hecho que queda patente con la subida de nota en grado más codiciado en esta primera lista. La doble titulación en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos, que este año superó el 13 y medio, se quedó en la primera asignación del año pasado en un 12,864. Casi siete décimas menos que en esta ocasión.
En el lado opuesto solamente dos carreras se quedan en el 5. Se trata de Estudios Ingleses, que tiene 127 plazas, e Ingeniería en Tecnologías Mineras, con 5 plazas. Las siguen los grados de Contabilidad y Finanzas (5,152), Lengua Española y sus Literaturas (5,2), e Historia y Ciencias de la Música con un 5,270.
Desde la institución académica asturiana trasladan que los estudiantes admitidos deberán formalizar su matrícula del 15 al 21 de julio y recuerdan "la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera de aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se matriculen en la plaza asignada". De lo contrario, esa plaza quedará libre y correrá la lista de adjudicaciones que, por el momento, es provisional.
El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 15 al 21 de julio. El 23 de julio se publicará la segunda lista de admitidos y el 30 de julio, la tercera adjudicación de plazas.
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