Colchones, sillas y sobre todo amigos: los esenciales de los jóvenes para sobrevivir al Boombastic
Los "bombis" priorizan la comodidad para atravesar los tres días que durará el festival en Llanera
"Como es el último año entiendo que lo van a romper", señalan los primeros asistentes, con altas expectativas
Nacho Blanco
Con el inminente comienzo de "Last Dance", el último baile del Boombastic en Asturias, centenares de “bombis” ya se dejan ver recorriendo de arriba abajo la senda que une el camping ubicado en La Morgal y la localidad de Lugo de Llanera. Cada grupo opta por llevar una serie de objetos esenciales que, al menos a su juicio, son imprescindibles para sobrevivir hasta el fin del festival, el próximo sábado. Quizás no se los llevarían a una isla desierta, pero sí que los consideran elementales para disfrutar del Boombastic.
El grupo de Laura Trujillo, Lucía Rubio e Isabel Torreblanca, todas de Madrid, optan por soluciones de cara a la comodidad. “Para nosotros los imprescindibles serían un colchón, un carro para llevar las cosas, que cuesta muchísimo, y una silla”, comentan al unísono. Añaden la leche asturiana y la sidra a la ecuación, y como Trujillo nunca había ido al festival, Rubio y Torreblanca, que repiten, les dicen a su amiga que este año lo van a pasar “aún mejor”.
Otros que priorizan pasar una noche cómoda son el grupo de Juan González. Él es ovetense, pero su grupo lo conforman amigas de varios puntos de España que conoció estudiando en Salamanca. “Lo primero las sillas, que ya nos han robado alguna, después alcohol y gafas de sol”, comenta González. A pesar de estos esenciales advierte a sus amigas, noveles en el festival: “No hay que pasarse con la bebida y hay que descansar para estar activo toda la noche”.
Vega Tovar, de Cáceres, hace caso a González y nombra como primordial “el agua, el saco de dormir y la tienda de campaña”, a los que la gaditana Mar de Rosal añade “el altavoz y la batería portátil”. Por otro lado, Silvia Navarro, de Murcia destaca una mesa que acompaña a las sillas; y, sobre todo, una “garrafa para ir rellenando agua, que si no te deshidratas”.
Por su parte, Ismael Varela, procedente de la localidad lucense de Monterroso, tiene claro que “lo principal son los amigos, después ya viene pasárnoslo bien y también la ropa”. Además, tiene las expectativas altas por ser el último año del festival, "vinimos hace dos años, pero como es el último entiendo que lo van a romper".
Juan Magán, JC Reyes y D. Valentino, los artistas más cotizados
El grupo santurtziarra de Edur Sánchez, Oihana García y June García, nunca habían venido a un festival en Asturias, pero después de la experiencia que tuvieron unos amigos el año pasado, no se lo podían perder. Además, Sánchez bromea con el bono cultural y comenta sus artistas fetiches: “Me llegó el bono, así que me ha sido fácil venir. Tenemos gana de ver a Juan Magán, El Grecas, Hard GZ o Lorna”.
Asimismo, Laura Trujillo, Lucía Rubio e Isabel Torreblanca destacan las actuaciones de JC Reyes, D. Valentino o Saiko, a las que el grupo de Juan González añade a La Pantera. La primera jornada del Boombastic comenzará este jueves en La Morgal (Llanera), con las actuaciones de John Pollón, Juan Magán y D. Valentino, entre otras.
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