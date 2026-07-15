Covadonga Tomé se planta y lanza un aviso a PSOE e IU: bloqueará la ley de Vivienda si no se incluyen sus exigencias

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, Covadonga Tomé, elevó la presión esta mañana sobre el Gobierno del Principado (PSOE e IU) y advirtió de que no apoyará la futura Ley de Vivienda si los dos partidos del Ejecutivo no incorporan siete medidas que considera "imprescindibles" para combatir la especulación inmobiliaria.

La formación da así un paso más en la negociación de la norma, cuya ponencia concluyó esta semana. Según Tomé, tras meses de conversaciones sus principales enmiendas han sido rechazadas y, en las condiciones actuales, el texto "no está a la altura" de la crisis residencial que vive Asturias.

Aunque asegura compartir el diagnóstico del Ejecutivo sobre los problemas de acceso a la vivienda, sostiene que la ley no afronta con suficiente contundencia cuestiones como la especulación, la concentración de la propiedad o el uso de la vivienda como activo de inversión. El voto de Tomé es fundamental para el Gobierno, en el caso de que la derecha, como parece, se oponga a la ley de Vivienda. Sin Tomé, la normativa no saldrá.

La diputada aseguró en cualquier caso que hay margen para el acuerdo, pero dejó clara sus exigencias. "Queremos que Asturias tenga una ley de vivienda, pero no cualquiera. En este momento no cuenta con nuestro respaldo y, por tanto, no saldrá adelante". Tomé tuvo recientemente una reunión con PSOE e IU, en la que no hubo avances sobre este tema.

Las exigencias de Tomé

Entre las exigencias planteadas por Somos Asturias figura endurecer las sanciones por acoso inmobiliario, elevando las multas hasta entre 90.000 y 900.000 euros; ampliar la definición de gran tenedor para incluir a quienes acumulen cinco o más viviendas en un mismo concejo y a las sociedades mercantiles; impedir que las viviendas adquiridas en zonas tensionadas puedan destinarse a usos distintos del residencial habitual y paralizar la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos en esas áreas.

La propuesta también reclama reforzar el control sobre los alquileres de temporada y por habitaciones para evitar fraudes, reconocer a las administraciones un mayor derecho de tanteo y retracto para ampliar el parque público de vivienda, impulsar medidas para movilizar las viviendas vacías mediante incentivos y ayudas a la rehabilitación y aumentar las reservas obligatorias de vivienda protegida hasta el 30% en actuaciones de reforma urbana y el 40% en nuevos desarrollos situados en zonas tensionadas.

Pese al órdago, Tomé asegura que mantiene abierta la puerta a un acuerdo "hasta el último momento" y sostiene que su grupo seguirá negociando. "Tenemos la oportunidad de aprobar la ley de vivienda más avanzada del país o de conformarnos con una ley insuficiente", concluyó la portavoz de Somos Asturias.