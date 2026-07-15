FADE respalda la candidatura de Antonio Garamendi a la presidencia de la CEOE
El consejo de la patronal asturiana apoya la continuidad del actual dirigente como ya hicieron las de Madrid y Cataluña
El Consejo Ejecutivo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha acordado hoy expresar su apoyo a la candidatura de Antonio Garamendi a la reelección como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El acuerdo se adoptó en la reunión celebrada en el puerto de El Musel, en Gijón, donde el Consejo realizó previamente una visita a las instalaciones portuarias.
CEOE ha convocado su Asamblea General Electoral para el próximo 1 de octubre, cuando se elegirá al presidente y al equipo directivo de la Confederación para los próximos cuatro años. Antonio Garamendi, que preside la organización desde 2018, ha confirmado que optará a un tercer mandato. FADE, organización fundadora de CEOE, se suma así a otras organizaciones empresariales que ya han expresado su apoyo a esta candidatura, como la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) o la catalana Foment del Treball.
La presidenta de FADE, María Calvo, señaló que «el apoyo acordado por el Consejo Ejecutivo responde a la valoración de la trayectoria desarrollada al frente de CEOE y a la conveniencia de mantener una representación empresarial sólida, con capacidad de interlocución y de defensa de los intereses de las empresas en un contexto especialmente exigente. Desde FADE entendemos que la fortaleza de las organizaciones empresariales es un elemento esencial para contribuir al progreso económico y social».
La reunión del Consejo Ejecutivo en El Musel respondió a la voluntad de acercar los órganos de gobierno de la Federación a la actividad económica del territorio. Durante la visita, los miembros del Consejo conocieron sobre el terreno la operativa del puerto y su papel en la cadena logística de la industria asturiana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
- La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
- Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia