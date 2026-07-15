FADE respalda la candidatura de Antonio Garamendi a la presidencia de la CEOE

El Consejo Ejecutivo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha acordado hoy expresar su apoyo a la candidatura de Antonio Garamendi a la reelección como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El acuerdo se adoptó en la reunión celebrada en el puerto de El Musel, en Gijón, donde el Consejo realizó previamente una visita a las instalaciones portuarias.

CEOE ha convocado su Asamblea General Electoral para el próximo 1 de octubre, cuando se elegirá al presidente y al equipo directivo de la Confederación para los próximos cuatro años. Antonio Garamendi, que preside la organización desde 2018, ha confirmado que optará a un tercer mandato. FADE, organización fundadora de CEOE, se suma así a otras organizaciones empresariales que ya han expresado su apoyo a esta candidatura, como la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) o la catalana Foment del Treball.

La presidenta de FADE, María Calvo, señaló que «el apoyo acordado por el Consejo Ejecutivo responde a la valoración de la trayectoria desarrollada al frente de CEOE y a la conveniencia de mantener una representación empresarial sólida, con capacidad de interlocución y de defensa de los intereses de las empresas en un contexto especialmente exigente. Desde FADE entendemos que la fortaleza de las organizaciones empresariales es un elemento esencial para contribuir al progreso económico y social».

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La reunión del Consejo Ejecutivo en El Musel respondió a la voluntad de acercar los órganos de gobierno de la Federación a la actividad económica del territorio. Durante la visita, los miembros del Consejo conocieron sobre el terreno la operativa del puerto y su papel en la cadena logística de la industria asturiana.