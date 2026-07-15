¿En qué se gastarían los asturianos mil euros? Un viaje a Madeira o Londres, pagar el alquiler, ahorrar...

Pagar el alquiler, hacer una escapada, disfrutar de una comida familiar o “tapar agujeros”. Ese es el dilema que surge entre asturianos y visitantes cuando se les pregunta en qué gastarían mil euros, como los que ha puesto en juego esta semana LA NUEVA ESPAÑA y que volverá a sortear otras nueve veces gracias al “Gran Sorteo del Verano”, con el que el periódico quiere premiar la fidelidad de sus lectores.

“Volvería a Asturias y a otras ciudades que me quedan por visitar en España”. Así de claro lo tiene el estadounidense William Rouse, de 24 años, que apenas lleva un mes en Asturias como parte de un programa de sus estudios en Relaciones Internacionales. Todavía no ha regresado a su país y ya casi echa de menos el Principado.

Otros resuelven el dilema de una forma más sencilla: gastarían el premio sentándose con su familia a disfrutar de “una buena comida y, a poder ser, tradicional asturiana”. Es lo que opina la ovetense Margarita García, de 70 años, que piensa en restaurantes de postín de la capital “como Ca’Suso o Casa Fermín”.

Hay quien optaría “fijo por un viaje”. Es el caso de Tania Armesto y Elisa García, que recalcan que ahora “están muy caros” y que un premio de mil euros les facilitaría las cosas. Armesto se iría “unos días a Madeira”. Su amiga Elisa, en cambio, aprovecharía para pagarse su próximo viaje, “en octubre, para ir a Milán”. La gijonesa Pepa García, de 66 años, también elegiría viajar. En su caso, “a Escocia, ya que nunca estuve”. Y añade: “No me sobraría nada de dinero, pero si me sobrase igual le compraría un regalín a mi hija y a mi nieta”.

Susana Prada y su hija de 13 años, Lucía Gil, no tienen claro de primeras el destino, pero coinciden en que gastarían los mil euros en irse “unos días por ahí”. De pronto, a la joven se le enciende la luz: “A Londres, que llevo tiempo queriendo ir”. Su madre asiente, aunque advierte: “En Londres lo gastaríamos todo, que somos cuatro y es muy caro”.

Cómo se juega Encontrará cada domingo en la edición impresa del periódico la página-cartilla para participar. De lunes a viernes se publican cinco cupones que deben ser pegados en dicha página-cartilla. El sábado se publicará un cupón comodín por si no pudo conseguir alguno entre semana. En la parte inferior de la página-cartilla aparece el resguardo. Tiene que rellenarlo con los datos personales de cada participante y entregarlo en su kiosco habitual desde el mismo domingo hasta el martes de cada semana. También puede hacerlo llegar a LA NUEVA ESPAÑA, bien por correo o depositándolo en la urna en la sede del periódico en Oviedo, hasta las 8 de la tarde del jueves. Con todos los resguardos recogidos se realizará el sorteo ante notario, y si resulta ganador, es entonces cuando tiene que presentar la página-cartilla debidamente cumplimentada. Cuantos más cupones tenga, más dinero puede ganar: si completa los cinco, optará a los mil euros del sorteo; en caso de no tener los cinco, cada se canjea por 200 euros: si tiene tres, serán 600 de premio, y si tiene cuatro, 800 euros.

Otros asturianos prefieren no salir del país ni gastar todo el premio en un viaje. Es el caso de Guillermo González, de 52 años, que se iría “al sur, a Andalucía”, aunque “si sobrase algo” se compraría ropa. Pedro Fernández, de 60 años, apostaría por “un finde a algún sitio que estuviese al lado, como el País Vasco, por ejemplo”. Además, compraría “una cadena de oro” a su esposa, porque tienen “una boda dentro de nada”. Lo que tiene claro Fernández es que “a todo el mundo le vienen bien siempre mil euros”.

A los más jóvenes, en cambio, les preocupa el futuro y ven en esos mil euros una oportunidad para ahorrar o un apoyo a su proyecto vital. “Un alquiler, piso, lo que fuese… Está la cosa bastante mal”, afirma la extremeña Sonsoles Gregorio, de 24 años, que estudia en Oviedo. “Ni me planteo hacer un viaje ahora, ya que estoy encerrada estudiando el MIR”, explica. Por eso invertiría el premio en ganar autonomía económica en su día a día. “Y así dejo un poco en paz a mis padres, que están ahogados”, apostilla. La joven ovetense Isabel Arias, de 20 años, también miraría al futuro: “Lo ahorraría para invertir o para ir construyendo mejor mi futuro”.

“Tapar agujeros es lo primero y luego, con lo que sobre, invitar a mi familia a algún viaje o a una buena comida”. Esa sería la prioridad del ovetense Carlos Valiente, de 28 años. José Díaz también lo destinaría a lo más inmediato: “Gastos de la casa, comida para los niños y algunos pagos en el banco”.

Lo que está claro es que los mil euros que pone en juego LA NUEVA ESPAÑA durante diez semanas del verano —10.000 euros en total— dan para mucho. Y para todos los gustos.