Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
El riesgo será mayor para el suroccidente, donde hay aviso naranja de la AEMET
Mañana, jueves, caerá en toda Asturias un gran chaparrón. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto a la región en alerta amarilla y naranja por fuertes chubascos y tormentas acompañadas de granizo, que serán especialmente fuertes en la mitad occidental durante la tarde. Los avisos especiales estarán activos desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche.
Será un día gris y lluvioso, aunque seguirá habiendo bochorno. Se esperan máximas de 27 grados en Cangas del Narcea y Langreo, de 26 en Oviedo, Gijón y Avilés y de 24 en Navia y Llanes. El pronóstico completo de la AEMET es el siguiente: "Nuboso o con intervalos nubosos, con nubosidad de evolución en las horas centrales. Brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas del interior al principio y final del día. Precipitaciones débiles y dispersas por la mañana y chubascos y tormentas ocasionalmente acompañadas de granizo por la tarde, que pueden ser localmente fuertes en la mitad occidental. Temperaturas mínimas en descenso, en general ligero. Temperaturas máximas en descenso ligero en cumbres de la Cordillera oriental y sin cambios o en ascenso ligero en el resto. Vientos flojos variables con intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales en el litoral. Sin descartarse rachas muy fuertes en zonas de tormenta".
Hay alerta amarilla por lluvias y tormentas en el litoral occidental y oriental, la zona central y los valles mineros y la Cordillera y los Picos de Europa. El suroccidente, por su parte, estará en alerta naranja, que implica un riesgo superior.
El viernes continuará la inestabilidad, aunque sin avisos especiales de la AEMET. Se esperan cielos mayormente nubosos con precipitaciones débiles que durante la mañana se intensificarán en las horas centrales y que tenderán a remitir al final del día. Las temperaturas máximas descenderán algo, pero poco: 25 grados en Gijón, 24 en Oviedo, Cangas del Narcea, Avilés y Langreo, 23 en Nava, 22 en Llanes...
Mucho calor a partir del sábado
El sábado la situación mejora, aunque sin descartarse lluvias, y el domingo vuelve el verano con un día de sol y playa redondo. Los termómetros, además, volverán a subir hasta rozar los 30 grados. A partir del fin de semana, la AEMET alerta de la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, que junto a las altas presiones proporcionará "una subida progresiva de las temperaturas".
- Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
- La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
- Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia