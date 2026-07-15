Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo

Mañana, jueves, caerá en toda Asturias un gran chaparrón. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto a la región en alerta amarilla y naranja por fuertes chubascos y tormentas acompañadas de granizo, que serán especialmente fuertes en la mitad occidental durante la tarde. Los avisos especiales estarán activos desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche.

Será un día gris y lluvioso, aunque seguirá habiendo bochorno. Se esperan máximas de 27 grados en Cangas del Narcea y Langreo, de 26 en Oviedo, Gijón y Avilés y de 24 en Navia y Llanes. El pronóstico completo de la AEMET es el siguiente: "Nuboso o con intervalos nubosos, con nubosidad de evolución en las horas centrales. Brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas del interior al principio y final del día. Precipitaciones débiles y dispersas por la mañana y chubascos y tormentas ocasionalmente acompañadas de granizo por la tarde, que pueden ser localmente fuertes en la mitad occidental. Temperaturas mínimas en descenso, en general ligero. Temperaturas máximas en descenso ligero en cumbres de la Cordillera oriental y sin cambios o en ascenso ligero en el resto. Vientos flojos variables con intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales en el litoral. Sin descartarse rachas muy fuertes en zonas de tormenta".

Hay alerta amarilla por lluvias y tormentas en el litoral occidental y oriental, la zona central y los valles mineros y la Cordillera y los Picos de Europa. El suroccidente, por su parte, estará en alerta naranja, que implica un riesgo superior.

El viernes continuará la inestabilidad, aunque sin avisos especiales de la AEMET. Se esperan cielos mayormente nubosos con precipitaciones débiles que durante la mañana se intensificarán en las horas centrales y que tenderán a remitir al final del día. Las temperaturas máximas descenderán algo, pero poco: 25 grados en Gijón, 24 en Oviedo, Cangas del Narcea, Avilés y Langreo, 23 en Nava, 22 en Llanes...

Mucho calor a partir del sábado

El sábado la situación mejora, aunque sin descartarse lluvias, y el domingo vuelve el verano con un día de sol y playa redondo. Los termómetros, además, volverán a subir hasta rozar los 30 grados. A partir del fin de semana, la AEMET alerta de la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, que junto a las altas presiones proporcionará "una subida progresiva de las temperaturas".