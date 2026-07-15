Pablo Sánchez Pascual, investigador, especialista en Historia Moderna: "En el XVIII, con la obligación de ir a la Armada, la pesca quedó desatendida"

El investigador Pablo Sánchez Pascual (Bilbao, 1978) prosigue en la Universidad de Cantabria, en el departamento de Historia Moderna y Contemporánea, el trabajo que empezó a desarrollar en Asturias, donde su monografía "Las villas marítimas del Principado de Asturias a finales del. Antiguo Régimen (1750-1810)" obtuvo en 2022 el premio "Juan Uría Ríu". Sánchez Pascual es uno de los especialistas que ha acompañado al periodista Eduardo García en su labor de explicar en la colección "Asturias en la Edad Moderna" cómo era la vida de los hombres y las mujeres de esta tierra entre los siglos XVI y XVIII.

¿Cuál era la realidad de la actividad marinera en Asturias a mediados del XVIII?

Lo que pude constatar a lo largo de mi investigación, por sugerencia de la profesora Ángeles Faya, es que con Carlos III se detectan problemas con la pesca. Con la institucionalización de la matrícula del mar y la obligación para los pescadores de enrolarse en la Armada, la actividad pesquera quedó desatendida en las villas principales. Esta crisis, vinculada a la política bélica de Carlos III, se agravó durante el reinado de Carlos IV. Más allá de la pesca, y desde un punto de vista económico general, los puertos de la costa oriental acusaron una fuerte crisis y los de la occidental perdieron peso, siendo los de la central los que más crecieron en su conjunto.

¿Por qué crece?

En la costa central se situaban los núcleos urbanos más poblados y económicamente pujantes. Los decretos de libre comercio otorgaron a Gijón la primacía regional, centralizando las actividades mercantiles asturianas, mientras que en el ala oriental otros puertos, como Llanes, terminaron orientándose hacia Santander. A mediados del siglo XVIII la aduana de Puerto de Vega llegó a recaudar más que la gijonesa y Ribadesella rivalizaría con esta última a finales de la centuria, pero el apoyo de Jovellanos a su villa natal fue determinante para su liderazgo.

¿Qué era la matrícula y que suponía para esos hombres la armada?

Era la institución por la que los pescadores agremiados quedaban obligatoriamente vinculados al servicio en la Armada. Estos gremios de pescadores también atravesaban una situación de crisis, con alguna excepción. Si bien en Asturias la pesca era un recurso complementario de la agricultura, con la matrícula del mar pasó a ser un privilegio de los matriculados, excluyendo de esta actividad a los terrestres, lo que generó conflictos. Los marineros vivían en una situación de miseria.

¿Y que entra por estos puertos?

Desde Asturias se exportaban frutos secos a Inglaterra y Países Bajos, así como madera, destinada a los astilleros de Ferrol. Por su parte, se importaban productos básicos (lino) y manufacturados, como demuestra el estudio que estoy realizando de un buque que se dirigía de Ámsterdam a Gijón (1780) y que contribuye a demostrar cómo Asturias se mantuvo conectada con los tradicionales destinos del Arco atlántico durante este periodo, así como con América, a consecuencia de los decretos liberalizadores de comercio.

¿Cómo son esas villas, qué vida hay en ellas?

Cada una de ellas tiene su idiosincrasia, dentro de una tendencia general de crecimiento que se estanca en las dos últimas décadas del siglo XVIII. Gijón, Luanco, Cudillero y Avilés asistieron a un aumento claro de su población, mientras que Llanes y Ribadesella se estacaron. Los mercados y las ferias, sumados a la actividad de manufacturas y servicios, contribuían a la dinamización económica de las villas y su entorno. En todo caso, el problema más grave de este periodo es que la población asturiana creció por encima de los recursos, lo que abocaba a la miseria o a la emigración. Así, estas villas se convirtieron en receptoras de emigración rural o puerto de salida hacia América u otras regiones españolas. Algunos comerciantes asturianos de Luanco y del occidente trasladaron sus negocios a Galicia. La vida urbana estaba dominada por una oligarquía de hidalgos notorios con poder institucional.

¿Qué tipo de pesca se realizaba en las villas asturianas?

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En el siglo XVIII la pesca de la ballena se había abandonado, ya que el cetáceo había desaparecido del Cantábrico y emigrado más al norte. La grasa de ballena, producto esencial, debía importarse; cuatro mujeres abastecían de la misma a la villa de Luarca, según el Catastro de Ensenada. En el siglo de la Ilustración dominaba la captura de especies de litoral como el congrio, la boga, el gallo y el salmonete, así como de otras migratorias, como merluza, el bonito y, muy en especial, la sardina.