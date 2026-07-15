Pablo Sánchez Suárez, investigador, especialista en Historia Moderna: "En el XVIII, con la obligación de ir a la armada, la pesca quedó desatendida"

El investigador Pablo Sánchez Suárez (Bilbao, 1978) prosigue en la Universidad de Cantabria, en el departamento de Historia Moderna y Contemporánea, el trabajo que empezó a desarrollar en Asturias, donde su monografía "Las villas marítimas del Principado de Asturias a finales del. Antiguo Régimen (1750-1810)" obtuvo en 2022 el premio "Juan Uría Ríu". Sánchez Suárez es uno de los especialistas que ha acompañado al periodista Eduardo García en su labor de explicar en la colección "Asturias en la Edad Moderna" cómo era la vida de los hombres y las mujeres de esta tierra entre los siglos XVI y XVIII.

¿Cuál era la realidad de la actividad marinera en Asturias al llegar al 1700?

Lo que yo pude ver en mi investigación, por sugerencia de Ángeles Faya,es que con Carlos III aparecen los problemas con la pesca. Con la aparición de la matrícula del mar y la obligación de enrolarse en la armada para los que la tenían, la actividad quedó desatendida en las villas principales. En ese sentido se puede demostrar que hubo una crisis vinculada a la política bélica de Carlos III. Hay testimonios que lo apoyan, donde se ve que el puerto de Llanes cada vez va a menos, porque la costa oriental se ve más afectada, mientras la oriental se queda estancada y la central crece.

¿Por qué crece?

Gijón logra una primacía frente a otros puertos con los decretos de libre comercio, de los que se benefició. Es una situación muy peculiar en la que, a escala regional podemos decir que Gijón se lo acaba llevando todo y en el ala oriental otros puertos, como Llanes, acaban volcándose hacia Santander

¿Qué era la matrícula y que suponía para esos hombres la armada?

Afectaba a los que estaban agremiados, con lo que los gremios también entran en crisis, con alguna excepción. Antes de entrar en vigor la matrícula del mar, en toda Asturias la pesca era un recurso complementario de la agricultura o la ganadería. A partir de la matrícula pasa a ser un privilegio de los agremiados, pero si el que va a la armada se pega 20 años de campaña quién caramba se va a ir a pescar. Hay casos en los que ves hombres regresando de la armada en una situación social de miseria.

¿Y que entra por estos puertos?

No solo productos más básicos. Más con el decreto de libre comercio aparece el cacao, por ejemplo, en buques como uno que llega de Amsterdam a Gijón en 1780. Entra vidrio, madera, diversos tipos de materiales que permiten ver cómo Asturias estaba conectada no solo con América, sino también, aunque en grado modesto, con los países del Arco atlántico. Desde allí también se exportan productos, como la avellana, producto estrella asturiano, que se pagaba muy bien en los Países Bajos.

¿Cómo son esas villas, qué vida hay en ellas?

Cada una tiene su idiosincrasia. En Cudillero, por ejemplo, aumenta la población mientras que en Llanes se estanca. En otras, como Luanco o Gijón, la demografía tira muy para arriba. Aunque los puertos, en general, van a menos. Los mercados y las ferias son un nervio económico importante, pero cuando estas poblaciones crecen por encima de sus recursos o caemos en la miseria o nos vamos fuera. Por eso vemos una primera emigración a América en esta época, pero también ves casos de comerciantes que se van a otros territorios. Algunos de Luanco o del Occidente que pusieron sus tiendas en Galicia.

¿La vida ballenera en Puerto de Vega?

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En esta época, la ballena ya no juega. La ballena es del siglo XVII, y para la segunda mitad del XVIII no era objeto de caza, ya no estaba presente en el cantábrico, había emigrado más al norte. De hecho, un producto como la grasa de ballena, que era de uso cotidiano, ya había que comprarlo a los holandeses, y en algunos casos aparecen las abastecedoras de grasa. La especie que domina ahora es la sardina o capturas de temporada como el bonito. Pero el caso de Puerto de Vega es muy curioso, porque en algún momento, a mediados del XVIII, llegó a estar a un nivel por delante de Gijón, incluso. Porque aunque no tenía tanto volumen, lo que entraba por Puerto de Vega, sobre todo el azúcar, tenía un valor más alto. Son años en los que estuvo arriba, pero al final se impuso Gijón.