Pedro Martínez, presidente de Grupo Siero y premio Asturmanager: "Mi satisfacción es haber posicionado el castaño de Asturias a nivel internacional"

Pedro Martínez García es el presidente de Grupo Siero, al que pertenecen las empresas Maderas Siero y Siero Lam, líderes en Europa en primera transformación y comercialización de madera de castaño. Por su trayectoria como empresa familiar de cuarta generación, por su arraigo en Asturias y por su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, la asociación de empresarios, directivos y profesionales Asturmanager ha concedido a Grupo Siero su premio anual, que suma ya 31 ediciones.

¿Qué supone para Grupo Siero el reconocimiento de Asturmanager?

Recibir este reconocimiento ha sido una sorpresa y una enorme satisfacción. Lo entendemos como un premio al trabajo, al esfuerzo y a la constancia de muchas personas durante generaciones. Nuestra historia comenzó cuando mi abuelo, en la "huelgona" de 1917, dejó la mina para ser carretero y maderista. Ahí comenzó nuestra historia. Sin duda este reconocimiento pone en valor nuestro proyecto empresarial, que ha evolucionado sin perder nuestras raíces y valores.

El fallo del premio destaca la trayectoria, la innovación y el arraigo de Grupo Siero. ¿De qué se siente más satisfecho?

Es difícil quedarse solo con un aspecto, porque considero que todos forman parte de nuestra identidad. Aún así, si tuviera que destacar un aspecto sería posicionar el castaño de nuestra región en el ámbito nacional e internacional. Hemos desarrollado una parte importante de nuestro negocio en mercados internacionales en un contexto que no ha sido sencillo, y aún así siempre hemos tenido claro que nuestro proyecto debía seguir generando valor y empleo en nuestra región.

¿Llega este premio es un buen momento para la empresa?

Llega en un momento de transformación de nuestro sector, que ya se vio muy afectado en la crisis de la construcción, en la que desaparecieron un importante número de empresas.

¿Y cómo afrontan esos cambios?

Actualmente estamos afrontando retos de inversión importantes destinados a mejorar nuestros procesos productivos, principalmente. Vivimos en un entorno cada vez más cambiante e incierto, lo que nos obliga a actuar con prudencia y mucho análisis. Pero yo soy una persona optimista y creo que los retos a los que nos enfrentamos también representan oportunidades. Tenemos ilusión y ambición de seguir mejorando.

¿Qué expectativas de futuro tiene el Grupo Siero?

Mis expectativas se resumen en capacidad de adaptación y perseverancia. Queremos seguir manteniéndonos en esta región apostando por el mercado nacional e internacional. De la misma manera queremos reforzar el trabajo de prescripción con arquitectos e interioristas porque estamos convencidos de que la madera desempeña ya un papel clave en la construcción.

¿En qué sentido?

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La madera es un recurso natural, renovable y sostenible, especialmente cuando procede de un entorno de proximidad, como es nuestro caso con la madera de castaño. Creemos que el futuro pasa por impulsar un modelo constructivo más responsable y eficiente; nosotros queremos ser agentes del cambio.