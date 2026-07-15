La plantilla de Corteva rechaza el plan social del cierre: "Es una tomadura de pelo"

Los trabajadores de la fábrica de fitosanitarios de Corteva en Tamón (Carreño) rechazaron la propuesta de plan social presentada ayer por la multinacional dentro de la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta al total de la plantilla de 73 personas y que acompaña al cierre de la planta.

"Es una tomadura de pelo", señalaron los representantes de los trabajadores sobre la propuesta de la compañía, que incluye compensaciones equivalentes a un despido improcedente (33 días de salario por año de servicio con un tope de 24 mensualidades) y la posibilidad de cubrir, con personal de la fábrica, al menos cinco vacantes dentro del grupo.

Los representantes de los trabajadores insistieron que no hay causas ni económicas ni organizativas para justificar el ERE y reclaman a Corteva que, si no quiere proseguir con la actividad en Tamón, venda la factoría con compromisos de recolocación.

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Las reuniones del ERE prosiguen hoy, con una nueva jornada de huelga en la fábrica.