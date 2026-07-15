El programa que forma trabajadores (con teoría y prácticas) para las explotaciones ganaderas de Asturias: una colaboración entre Central Lechera y Cruz Roja

“Labranza, cultivando el futuro“. Es el nombre de la colaboración puesta en marcha en Asturias por el Grupo Central Lechera Asturiana y Cruz Roja que nace con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las ganaderías socias de la cooperativa, mejorar la empleabilidad y favorecer el relevo generacional en el sector lácteo. Se formarán empleados para que entren a trabajar en el sector.

Esta iniciativa pone en valor el trabajo en el campo y abre nuevas vías para que más personas encuentren "una oportunidad de desarrollo profesional y vital, contribuyendo al relevo generacional y a la continuidad de la actividad ganadera en Asturias". Se enfoca en el compromiso de la asociación "con el desarrollo sostenible del medio rural", apostando por un modelo que "no solo genera actividad económica, sino que también crea oportunidades reales para las personas y contribuye a fijar población en el territorio".

Los participantes podrán incorporarse a las ganaderías socias de Central Lechera Asturiana, a través de su bolsa de empleo y también a los equipos del servicio de sustituciones de la cooperativa. De este modo, el proyecto facilita "oportunidades reales de empleo en el sector lácteo". Para ello, se podrán formar entre 10 y 15 personas, quienes recibirán un programa de 40 horas teórico-prácticas orientadas a la incorporación del sector lácteo.

La formación teórica será impartida por el Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA Asturias), y la parte práctica se desarrollará en ganaderías del Grupo Central Lechera Asturiana, permitiendo a los participantes adquirir una experiencia directa en el entorno real de trabajo.

El programa formativo se estructura en cinco bloques: producción láctea (morfología, alimentación, sistemas de alojamiento y comportamiento del ganado); sanidad animal, higiene y bioseguridad; manejo del ganado; bienestar animal y gestión ambiental; y salud laboral y normativa. Las personas que superen este programa recibirán una acreditación oficial emitida por la entidad formadora.

En su primera promoción, el Proyecto Labranza cuenta con participantes de distintas nacionalidades, procedentes de Colombia, Cuba, Venezuela, España, Marruecos y Mali, reflejando así el carácter inclusivo de la iniciativa y su capacidad para generar oportunidades en el medio rural.

Ramon García, director de relación con el socio y relevo generacional de Central Lechera destaca que “Labranza es un proyecto de oportunidades, donde una necesidad y una demanda del socio ganadero de Central Lechera Asturiana se ven satisfechas a través de unas personas comprometidas y formadas que se acercan a la producción láctea y al medio rural, generando un impacto positivo en el territorio y en el relevo generacional de nuestras ganaderías”.

Noticias relacionadas

Con esta colaboración, el Grupo Central Lechera Asturiana y Cruz Roja refuerzan su apuesta por un modelo que "combina empleabilidad, sostenibilidad social y apoyo al sector primario, contribuyendo a asegurar el futuro de las explotaciones ganaderas".