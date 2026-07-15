Vox acusa a Barbón de “perder el control de su propio Ejecutivo” por el conflicto con Izquierda Unida sobre política fiscal
"Cada vez que PSOE e IU entran en conflicto, quienes acaban pagando la factura son los asturianos”, destaca Carolina López, portavoz de Vox en la Junta, sobre la última crisis abierta en el seno del Gobierno del Principado
Miguel Guerrero
La última iniciativa fiscal de Adrián Barbón de reducir los impuestos a las clases medias se ha encontrado con el rechazo de Izquierda Unida, sus socio de gobierno, y también con críticas de parte de la derecha. La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, afirmó al respecto que la última disputa interna del Ejecutivo demuestra que Adrián Barbón "ha perdido el control de su propio Ejecutivo", y apuntó a que son los asturianos quienes terminan pagando las consecuencias de una coalición "incapaz de ofrecer estabilidad y de afrontar los problemas reales de la región".
López señaló que el rechazo de IU a la actualización de los límites de la vía fiscal pone de manifiesto una “falta de rumbo” del Ejecutivo autonómico, añadiendo que el Gobierno “permanece bloqueado por sus propias disputas internas y es incapaz de ofrecer una respuesta a quienes trabajan, ahorran y sostienen con sus impuestos los servicios públicos".
A pesar de haber participado en acuerdos de investidura y de gobierno con el PP en varias comunidades autónomas, desde Vox denuncian que un modelo político “basado en la dependencia de los socios de investidura es insostenible". Según la parlamentaria, Barbón "gobierna al dictado de quienes anteponen su agenda ideológica a las necesidades de los asturianos" y subrayó que "Asturias necesita un Gobierno que gobierne, no un Ejecutivo pendiente de resolver cada semana sus conflictos internos".
La portavoz de Vox concluyó reclamando a Barbón que abandone “la sumisión a la izquierda radical” y pidiendo una rebaja fiscal para aliviar la presión sobre las familias: "Asturias necesita una rebaja real y generalizada de impuestos que permita a las familias recuperar poder adquisitivo y favorezca la creación de empleo y riqueza. Lo que no necesita son gobiernos instalados en el bloqueo permanente mientras la región sigue perdiendo oportunidades".
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
- La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
- Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia