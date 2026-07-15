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Vox acusa a Barbón de “perder el control de su propio Ejecutivo” por el conflicto con Izquierda Unida sobre política fiscal

"Cada vez que PSOE e IU entran en conflicto, quienes acaban pagando la factura son los asturianos”, destaca Carolina López, portavoz de Vox en la Junta, sobre la última crisis abierta en el seno del Gobierno del Principado

Carolina López durante una rueda de prensa

Carolina López durante una rueda de prensa / Vox

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Miguel Guerrero

Oviedo

La última iniciativa fiscal de Adrián Barbón de reducir los impuestos a las clases medias se ha encontrado con el rechazo de Izquierda Unida, sus socio de gobierno, y también con críticas de parte de la derecha. La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, afirmó al respecto que la última disputa interna del Ejecutivo demuestra que Adrián Barbón "ha perdido el control de su propio Ejecutivo", y apuntó a que son los asturianos quienes terminan pagando las consecuencias de una coalición "incapaz de ofrecer estabilidad y de afrontar los problemas reales de la región".

López señaló que el rechazo de IU a la actualización de los límites de la vía fiscal pone de manifiesto una “falta de rumbo” del Ejecutivo autonómico, añadiendo que el Gobierno “permanece bloqueado por sus propias disputas internas y es incapaz de ofrecer una respuesta a quienes trabajan, ahorran y sostienen con sus impuestos los servicios públicos".

A pesar de haber participado en acuerdos de investidura y de gobierno con el PP en varias comunidades autónomas, desde Vox denuncian que un modelo político “basado en la dependencia de los socios de investidura es insostenible". Según la parlamentaria, Barbón "gobierna al dictado de quienes anteponen su agenda ideológica a las necesidades de los asturianos" y subrayó que "Asturias necesita un Gobierno que gobierne, no un Ejecutivo pendiente de resolver cada semana sus conflictos internos".

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La portavoz de Vox concluyó reclamando a Barbón que abandone “la sumisión a la izquierda radical” y pidiendo una rebaja fiscal para aliviar la presión sobre las familias: "Asturias necesita una rebaja real y generalizada de impuestos que permita a las familias recuperar poder adquisitivo y favorezca la creación de empleo y riqueza. Lo que no necesita son gobiernos instalados en el bloqueo permanente mientras la región sigue perdiendo oportunidades".

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