La Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería premia a Juan Carlos Abanades como Investigador Distinguido de 2026

La Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería ha concedido por unanimidad al doctor Juan Carlos Abanades García el Premio a Investigador Distinguido 2026, en reconocimiento a una trayectoria marcada por la "excelencia científica, el liderazgo internacional y la captación de recursos competitivos". La entrega del reocnocimiento tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo con motivo del Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias.

La comisión de selección del premiado estuvo coordinada por Javier Sebastián y Cristina Rodríguez e integrada por representantes de las secciones de Ciencia e Ingeniería de Base Físico-Química y de Ciencia e Ingeniería Biológica y Ambiental. El jurado destacó su "proyección internacional desde sus primeros pasos profesionales", así como el "impacto alcanzado por su producción científica". Según recoge el acta, "la clasificación bibliométrica elaborada por la Universidad de Stanford sitúa a Juan Carlos Abanades en el 0,2% de los investigadores más citados en el campo de la Ingeniería Química". También figura entre el 2% de los científicos con mayor número de citas en el conjunto de las áreas de conocimiento.

La Academia valoró igualmente su capacidad para obtener financiación en convocatorias competitivas, "uno de los indicadores considerados para acreditar su liderazgo y la continuidad de su actividad investigadora". La comisión subrayó además la vertiente práctica de sus trabajos. Abanades cuenta "con varias patentes licenciadas o transferidas y ha desarrollado una intensa labor orientada a validar experimentalmente el conocimiento científico para facilitar su aplicación en proyectos de innovación industrial".

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A esta actividad investigadora y de transferencia se suma su aportación a la formación de nuevos científicos. A lo largo de su carrera dirigió diez tesis doctorales, otro de los méritos incluidos por el jurado para justificar la concesión del galardón.