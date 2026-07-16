La Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería premia a Juan Carlos Abanades como Investigador Distinguido de 2026
El jurado acordó por unanimidad reconocer su "excelencia científica, su liderazgo internacional y su labor de transferencia", con varias patentes licenciadas o transferidas
P. T.
La Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería ha concedido por unanimidad al doctor Juan Carlos Abanades García el Premio a Investigador Distinguido 2026, en reconocimiento a una trayectoria marcada por la "excelencia científica, el liderazgo internacional y la captación de recursos competitivos". La entrega del reocnocimiento tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo con motivo del Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias.
La comisión de selección del premiado estuvo coordinada por Javier Sebastián y Cristina Rodríguez e integrada por representantes de las secciones de Ciencia e Ingeniería de Base Físico-Química y de Ciencia e Ingeniería Biológica y Ambiental. El jurado destacó su "proyección internacional desde sus primeros pasos profesionales", así como el "impacto alcanzado por su producción científica". Según recoge el acta, "la clasificación bibliométrica elaborada por la Universidad de Stanford sitúa a Juan Carlos Abanades en el 0,2% de los investigadores más citados en el campo de la Ingeniería Química". También figura entre el 2% de los científicos con mayor número de citas en el conjunto de las áreas de conocimiento.
La Academia valoró igualmente su capacidad para obtener financiación en convocatorias competitivas, "uno de los indicadores considerados para acreditar su liderazgo y la continuidad de su actividad investigadora". La comisión subrayó además la vertiente práctica de sus trabajos. Abanades cuenta "con varias patentes licenciadas o transferidas y ha desarrollado una intensa labor orientada a validar experimentalmente el conocimiento científico para facilitar su aplicación en proyectos de innovación industrial".
A esta actividad investigadora y de transferencia se suma su aportación a la formación de nuevos científicos. A lo largo de su carrera dirigió diez tesis doctorales, otro de los méritos incluidos por el jurado para justificar la concesión del galardón.
Suscríbete para seguir leyendo
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
- La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
- Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia