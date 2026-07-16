Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 16 de julio de 2026

Oviedo

Charla sobre los nuevos hallazgos en Andayón

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge a las 19.30 horas una charla dirigida por Juan Ramón Muñiz, arqueólogo y director de las excavaciones en San Martín de La Estaca, en la que relatará los nuevos hallazgos en la Villa Romana de Andayón. Los trabajos reafirman el potencial del enclave romano y cada jornada de excavación aporta nuevos indicios sobre el asentamiento. Esta nueva información podrá conocerse de cerca la próxima semana, cuando el equipo abrirá el yacimiento al público con visitas guiadas para mostrar la investigación.

Ciclo de bailes en el paseo del Bombé 2026

El kiosco de la música del paseo del Bombé, en el Campo San Francisco, acogerá, a las 19.00 horas, una nueva sesión del ciclo «Bailes del Bombé». El programa propone una tarde de baile al aire libre abierta al público a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, una agrupación sin ánimo de lucro gestionada por la Fundación Musical Ciudad de Oviedo.

Cine a la luz de la Luna en la plaza del Fresno

La plaza del Fresno ofrecerá, a las 22.15 horas, una nueva sesión del ciclo Cine a la luz de la luna con la proyección de «La gata sobre el tejado de zinc». La película, protagonizada por Paul Newman y Elizabeth Taylor, es una adaptación de la obra de teatro de Tennessee Williams. No está recomendada para menores de 14 años.

Concierto en Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes (calle de Almacenes Industriales, 40) albergará a las 22.00 horas el concierto de «Esmeralda», nueva banda del colectivo Andalucía Über Alles, formada por dos integrantes. El proyecto explora el synth pop y el dark wave con influencias ochenteras, y aborda temas políticos actuales a través de un imaginario distópico y de ciencia ficción. La entrada es gratuita.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

La Universidad expone obras del artista Agustín García

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra «Raigambre» hasta el próximo 19 de julio. Una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Gijón

Presentación del libro «Ferrocarril de Villaodrid a Ribadeo»

A las 19.00 horas, en el Museo del Ferrocarril, se presenta el libro «Ferrocarril de Villaodrid a Ribadeo», obra de José Antonio Gómez.

Visita con guía por el Museo Evaristo Valle

El programa de «Los jueves al museo» incluye hoy, a las 16.30 horas, una visita guiada en la que Carmen Estrada hace un acercamiento al Museo Evaristo Valle y a la figura del pintor, uno de los artistas más singulares de la pintura asturiana del siglo XX. El aforo es limitado y se pueden hacer reservas on-line

Actividades de la Fiesta del Cielo

La programación complementaria al espectáculo central de drones de la Fiesta del Cielo _(del próximo día 17) tiene ya hoy contenido didáctico con el taller infantil interactivo «La Tierra desde el Espacio: A Ojo de Astronauta», de 13.00 a 14.00 horas en la Escuela de Comercio de Gijón (Vestíbulo 2ª planta); un taller de modelismo espacial, de 17.00 h a 19.00 horas en el Pico Corros; y una proyección con un planetario móvil en la Escuela de Comercio, a las 19.00 y 19.30 horas.

Fotos de «El País» en Naval Azul

«Momentos», con 50 imágenes y 50 historias, es el título de la exposición fotográfica organizada con motivo del 50º aniversario del periódico «El País» que llega al espacio al aire libre de Naval Azul dentro de su gira nacional. La muestra se inaugura hoy, a las 12.00 horas en la Travesía del Mar, y podrá verse hasta el 30 de julio. Será un recorrido visual por cinco décadas de historia y actualidad, con algunas instantáneas locales como la reunión de más de 5.000 personas para batir el récord mundial de escanciado de sidra en la playa de Poniente en el año 2006, obra del redactor gráfico de LA NUEVA ESPAÑA, Marcos León. La información de cada imagen se puede ampliar mediante el uso de un código QR, que da acceso a contenidos adicionales y audios explicativos de «La Ser».

Fiesta del Carmen en Portuarios

Hoy comienza el festejo popular a las 12.30 horas con una misa con procesión por el barrio, entrega de bollu y botella de vino a los socios y sesión vermú amenizada por Pepo K. Libre. Con comida «de traje» aportada por los vecinos y un parchís humano.

Música en el Jardín Botánico

A las 22.00 horas dará comienzo en La Terraza del Jardín Botánico el concierto de «Los Testigos». Un recital pensado para hacer bailar y cantar al público.

Visita guiada a la villa de Veranes

La Villa Romana de Veranes podrá conocerse hoy con una visita guiada al yacimiento, entrada al museo de la Villa Romana de Veranes y ruta en autobús lanzadera (todo cuesta 3 euros) que lleva a los visitantes desde la parada del bus turístico en la avenida José Manuel Palacio, junto al Museo del Ferrocarril. La actividad se hace todos los jueves y viernes del verano, de 17.00 a 19.30 horas.

Muestra de fotografía en el Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece hoy una visita comentada a la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual (1959-1970)». Será a las 17.30 horas. Actividad gratuita.

Presentación de un libro en la Escuela de Comercio

Hoy se presenta en el salón de actos de la Escuela de Comercio el libro «Cuando los gais perdimos el miedo», de Jordi Petit e Isabel Alonso Dávila. Es una actividad organizada por la Fundación Juan Muñiz Zapico, con entrada libre a las 19.00 horas. El libro recorre la infancia, juventud y activismo de Jordi Petit en el contexto del tardofranquismo y la Transición. La presentación corre a cargo de los autores.

Acto literario en el Antiguo Instituto

«50 historias de juicios contra la dictadura en Argentina» es el libro que se presenta hoy en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por Gesto Sociedad Cultural, Fueguitos en la Caverna y Radio La Retaguardia ( Buenos Aires). A las 19.00 horas en el salón de actos. Es una selección de crónicas que surgen de testimonios en los juicios sobre la última dictadura en el país que La Retaguardia transmite cotidianamente (80 juicios hasta el momento).

«Caín y Abel», comedia en el Jovellanos

«Caín y Abel» es el título de la «comedia apocalíptica» de Pedro Durán, Hugo Manso y Xana del Mar -es también la directora-, producida por Ambigú Media Broadcast. La obra es el estreno absoluto de un trabajo que reimagina el mito bíblico como una comedia sobre la culpa, los celos, el amor entre hermanos y la necesidad de sentirse suficiente. Da comienzo a las 20.30 horas.

Avilés

Celsius 232

Avilés vive una nueva jornada del festival de terror, fantasía y ciencia ficción, con encuentros, charlas, talleres, juegos de mesa, cosplay y actividades infantiles en el entorno de la Casa de Cultura, la plaza de Domingo Álvarez Acebal, Camposagrado y el parque de Ferrera.

Esgrima en Ferrera

La Escuela Asturiana de Esgrima Antigua ofrece en el parque de Ferrera una clase-exhibición a las 12.00 horas, una nueva exhibición a las 17.00 horas y talleres abiertos desde las 18.00 horas, dentro del programa del Celsius 232.

Taller de arte climático

El parque de Ferrera acoge de 11.00 a 13.00 horas «Entorno deconstruido», una instalación colectiva y participativa del taller Blanco Buría, dirigida por Nacho Suárez, dentro de la Bienal Climática del Arte. La actividad está abierta a todo el público.

La Banda de Música toca en la dársena del Niemeyer

La Banda de Música de Avilés ofrece a las 19.00 horas un concierto en la dársena del Centro Niemeyer con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, una de las citas musicales destacadas de la jornada.

Danza prima del Carmen

La celebración comenzará hacia las 23.30 horas en la calle Galiana, con la Salve Popular y «Estrella de los Mares». Después, los participantes se dirigirán a San Nicolás de Bari y a la plaza de España, donde la danza prima será a las 23.59 horas.

Arte en la calle

El Veranín de Art Street anima la calle Palacio Valdés con programación cultural de verano. Los jueves ofrece actividades de música, teatro o poesía de 13.30 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas, en un formato abierto al público.

Las Cuencas

Exposición «La revuelta y la nieve» en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. «La revuelta y la nieve» estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el mundo de la gaita en Moreda (Aller)

«Presente y pasáu de la gaita n’Ayer» es el título de la exposición que hasta el 22 de julio puede verse en el Centro Cultural de Moreda (Aller). El horario de visita es de 11.00 a 14.00 horas. Organiza la Banda Gaites «El Gumial»..

Exposición de fotógrafos chinos en la Casa de los Alberti de Langreo

La Casa de los Alberti, en Ciaño (Langreo) acoge hasta el 31 de julio la exposición «Momentos de la vida a través de los ojos de los fotógrafos de la ciudad natal de Confucio». Contará con imágenes de los fotógrafos chinos Zeng Yi, Lu Ming, Yan Xiang, Dai Zhizhong, Wei Yuxing y Zhang Liejiang.

«Miradas», exposición colectiva de fotos en Riaño, Langreo

La Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo) contará, hasta el 31 de julio, con la exposición fotográfica colectiva «Historias infinitas. Miradas».

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro

Día del Carmen en San Esteban

San Esteban (Muros de Nalón) celebra hoy el día del Carmen con misa en honor a la Virgen a las 17.00 horas. A las 18.00 horas tendrá lugar la procesión marítima, declarada de interés turístico regional. A las 20.00 horas habrá romería con el grupo “D’Cano” y, a medianoche, sigue la música con verbena con “D’Cano” y un DJ.

La Gata Japonesa cierra la Semana de Teatro de Pola de Siero

El Teatro Auditorio de La Pola Siero acoge hoy, de 18.00 a 19.00 horas, «Los viajes de Bowa», de la compañía madrileña La Gata Japonesa, última función de la XLIII Semana de Teatro de La Pola. El espectáculo unipersonal, dirigido al público familiar, combina circo, magia, acrobacia aérea, humor y poesía para narrar el viaje de Bowa, una nómada que emprende la búsqueda del destinatario de un mensaje encontrado en una botella. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Arrancan las fiestas de Nuestra Señora del Carmen en Candanal (Villaviciosa)

Candanal celebra desde hoy hasta el 19 de julio las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. El programa incluye misa por los socios fallecidos (16 de julio), merienda campestre y verbena con Dúo Duende y DJ Pika (17), hinchable, pulpeada y verbena con la Orquesta Media Luna y Kappital Disco (18), y misa, procesión, sesión vermú, paellada y actuación de Juan Manuel Punzano (19). La jornada final concluirá con la retransmisión de la final del Mundial de Fútbol 2026. Además, el sábado y el domingo participará el escultor con motosierra Eugenio Linares.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa «Rutas Saludables» del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

«Les Mañanes de Siero 2026»

El programa gratuito de talleres científicos y tecnológicos para niños y jóvenes del concejo mantiene abierto el plazo de inscripción para sus próximas sesiones. Bajo el lema «Cine, misterio y ciencia», la propuesta combina experimentos científicos, retos, actividades tecnológicas y dinámicas inspiradas en el mundo del cine y la investigación. La iniciativa, organizada por la Oficina Joven de Siero, se celebrará en julio en la Casa de Cultura de la Pola, del 6 al 10 y del 13 al 17; en el Casino de Lieres, del 13 al 17; en la Casa de Cultura de El Berrón, del 21 al 24; y en el Centro Cultural de La Fresneda, del 27 al 31. Los talleres se desarrollarán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Fiestas del Carmen en Hontoria (Llanes)

La localidad llanisca de Hontoria celebra la fiesta del Carmen. A las 12.00 horas habrá pasacalles y recogida del ramu. A las 12.30 se celebrará misa solemne y ofrecimiento del ramu, seguido de procesión, danza prima y bailes regionales. Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el festival folclórico con el grupo local y la banda de gaitas “Picos de Europa”. La jornada finalizará a las 23.00 horas con verbena a cargo de la orquesta “Dominó” y DJ.

La Portilla (Llanes) celebra la fiesta del Santo Cristo del Camino

La Portilla celebra hoy la fiesta del Santo Cristo del Camino con una jornada de actos religiosos y festivos. El programa comenzará a las 10.00 horas con un pasacalles, seguido de la salida de los ramos (11.30), misa solemne en la capilla (12.30), bailes regionales y sesión vermú (13.00). Por la tarde habrá comida campestre, bingo musical, hinchables para los más pequeños y la actuación del grupo Cum Laude (17.30). La jornada concluirá con bailes regionales, parrillada (21.00) y romería y verbena con La Resistencia y ASM DJ.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

White Harmony actúa en la plaza Reina María Cristina de Ribadesella

La plaza Reina María Cristina de Ribadesella acoge hoy, de 20.00 a 22.00 horas, un concierto de White Harmony. La formación granadina, especializada en versiones, ofrecerá un repertorio que recorre los grandes clásicos del pop y el rock, junto a éxitos actuales. El grupo destaca por reinterpretar temas de distintas épocas con un estilo propio y una propuesta pensada para todos los públicos.

Presentación de «El silencio de la casa azul» en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge, a las 19.30 horas, la presentación de «El silencio de la casa azul», la nueva novela de Arantxa García Roces. La obra es un relato histórico y de intriga que transcurre entre Cuba y Asturias y entrelaza varias generaciones a través de una historia de amor, secretos familiares, sororidad y superación. La autora conversará con los asistentes sobre un libro que tiene como uno de sus escenarios principales la villa de Llanes.

El Dúo Amati ofrece un concierto en Cangas de Onís

El entorno del Puente Romano de Cangas de Onís acoge, a las 21.00 horas, un concierto del Dúo Amati, formado por violín y violonchelo. La actuación, organizada por la Concejalía de Festejos, propone una velada de música clásica en un escenario al aire libre, donde el patrimonio y la música en directo se unen para ofrecer una experiencia pensada para todos los públicos.

La Guinda Trío actúa en el ciclo Musicalle de Colunga

El parque Hernán Pérez-Cubillas de Colunga acoge, a las 20.00 horas, un concierto de La Guinda Trío, dentro del 25.º Ciclo de Conciertos de Verano en la Calle «Musicalle». La formación, procedente de Lyon (Francia), fusiona música asturiana, latinoamericana y de la isla de Reunión, con un repertorio interpretado en asturiano, español y francés. El grupo combina acordeón, charango, contrabajo, batería y armonías vocales en una propuesta de influencias interculturales.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Actividades de verano en el Museo del Jurásico de Asturias

El Museo del Jurásico de Asturias programa en julio y agosto actividades para público familiar e infantil. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas, estará disponible la experiencia inmersiva «Misión dinotiempo». Habrá visita guiada al museo a las 11.30 horas; talleres infantiles como «¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!» a las 13.00; «Jugando con dinosaurios» a las 16.30; y «Un paseo entre dinosaurios» a las 17.30. Los miércoles se ofrece «Dinoaventura Cromos» y los domingos, «Operación T-Rex: salvemos el Museo». Los días 16 y 28 de julio habrá actividades sobre el eclipse solar con Allande Stars.

Occidente

Día grande de las fiestas del Carmen

La jornada del día principal de los festejos comenzará a las 9.00 horas con una diana floreada. A las 11.00, misa solemne en la capilla del Carmen de Ambasaguas y, a las 12.00, procesión de subida, acompañada de tiradas de pólvora a la llegada al Ayuntamiento y a la entrada en la basílica de Santa María Magdalena, donde habrá misa mayor a las 12.30. El programa continuará con pasacalles a lo largo del día, a las 14.00 y a las 19.00 horas; los avisos de descarga, a las 18.30; una misa solemne en la basílica, a las 19.30, y la procesión del Carmen, a las 20.00 horas, durante la que se celebrará la Descarga con la Virgen en el centro del Puente Romano. A las 22.30,cena de socios de Artesanos en el patio del Ayuntamiento y segunda gran verbena en la plaza Mayor. La jornada concluye con una tirada a mano de las Peñas de la Pólvora, a medianoche, y un espectáculo pirotécnico, a la 1.00 horas.

Ouria (Taramundi) celebra las fiestas del Carmen con música y gastronomía

Ouria celebra hoy y mañana las fiestas del Carmen. Hoy habrá misa solemne (13.00 horas), procesión, sesión vermú con la orquesta Trébol y verbena, desde las 22.00 horas, con Trébol y el trío Sensación. El viernes, a las 21.30 horas, se celebrará una churrascada con vales de 27 euros para adultos, 15 euros para niños de 8 a 15 años y gratuita para menores de 8 años. La noche continuará con la actuación de Terapia de Grupo y una verbena con la orquesta Suavecito y el grupo Beatriz. Habrá carpa y aparcamiento.

Santa Marina (Navia) celebra tres días de fiestas con teatro y verbena

Las fiestas de Santa Marina se celebran del 16 al 18 de julio con un programa de teatro, gastronomía y música. Hoy, a las 21.00 horas, el grupo Selena representará «De Dolores a Lola», seguido de reparto gratuito de bollo preñao y música ambiental. Mañana habrá sardinada gratuita (21.00) y verbena con Son Dos y Las Xanas (22.30). El sábado se celebrarán la misa y procesión (13.00), sesión vermú con Eleven y, por la noche, verbena con Eleven y Fama. Habrá carpa, aparcamiento y reparto de rapón durante la verbena.

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación con gran variedad de productos.

El Museo de la Miel de Boal reabre tras su renovación

Noticias relacionadas

El Museo de la Miel de Boal reabre hoy sus puertas después de una importante renovación. El acto inaugural comenzará a las 12.00 horas en las antiguas escuelas de Los Mazos, que constituyen la sede del museo, dedicado a divulgar la tradición apícola del concejo y los vínculos de Boal con la producción de miel. Durante la inauguración también se rendirá homenaje a Julio Fernández Rodríguez «Naro», figura clave en la promoción de la miel boalesa, a quien está dedicado este espacio museístico.