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ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica

Red Eléctrica activó en la noche de ayer el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda

Vista aérea de Azsa.

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Las plantas industriales de ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa) en la región se vieron obligadas la pasada noche a parar producción durante más de dos horas para dar respuesta a una caída inesperada de la generación eléctrica con renovables.

Red Eléctrica de España (REE) activó este miércoles por la noche el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), que prestan entre otros ArcelorMital y Azsa, para garantizar los niveles de reserva en la operación del sistema eléctrico, ante la baja generación renovable en esos momentos, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector. En concreto, la activación del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda tuvo lugar a las 21.43 horas de la noche de este miércoles 15 de julio y duró hasta las 24 horas.

Fuentes de REE destacaron que la continuidad del suministro "no se vio en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de esta activación garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual: una reducción de la producción eólica no prevista".

El SRAD, la antigua interrumpibilidad, es el mecanismo que permite a Red Eléctrica desconectar a grandes industrias, consumidores muy intensivos de luz, ante situaciones de sobrecarga de demanda en la red o falta de generación. El SRAD se había activado por última vez el pasado mes de enero, cuando se tuvo que acudir a él con el fin de amortiguar el efecto sobre el sistema eléctrico peninsular de la situación adversa desencadenada en Portugal a causa del temporal.

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El sistema eléctrico peninsular cuenta con 1.775 megavatios (MW) de potencia de respuesta activa de la demanda para el segundo semestre de este año, con el fin de mantener el equilibrio entre generación y demanda, y garantizar el adecuado nivel de reserva del sistema en caso de necesidad, asignados en la subasta que se celebró el pasado 28 de mayo. El periodo de aplicación es del 1 de julio al 31 de diciembre. ArcelorMittal y Asturiana de Zinc obtuvieron potencia interrumpible en esa subasta. "Es un servicio que nosotros prestamos con 100 megavatios que deslastramos en nuestra planta de San Juan de Nieva", explicó esta mañana Víctor Manuel Alonso, reponsable de Gestión de la Energía de AZSA, en un curso en Santander. "Es un servicio muy exigente, porque nos hace consumir en horas en las que la energía es muy cara, pero nos sirve para que podamos mitigar el precio de la energía eléctrica", añadió

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