Barbón, al consejero delegado de Indra: "Espero que esta sea la primera de muchas visitas"

El nuevo consejero delegado de Indra, Josep Maria Racasens, se reunió esta tarde con el presidente del Principado, Adrián Barbón, para hablar sobre los planes que la compañía tecnólógica y de defensa tiene en Asturias para fabricar vehículos militares. Tras el encuentro, que duró casi dos horas, ninguna de las partes quiso hacer valoraciones pese a la incertidumbre que hay sobre la puesta en marcha del Tallerón de Gijón, sobre la adquisición del taller de Barros para una segunda fábrica de blindados, sobre la posibilidad de que esa inversión se desvíe a Galicia por la falta de acuerdo con Duro Felguera, propietaria del suelo, y sobre los acercamientos a Santa Bárbara Sistemas para desarrollar proyectos de colaboración

Recasens, nombrado consejero delegado de Indra el pasado 26 de mayo, llegó a la sede de Presidencia del Principado en Oviedo pasadas las dos de la tarde portando una maleta de ruedas y acompañado de Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles, la filial de vehículos blindados de la compañía, y de Guillermo Villeta, director de Indra Real Estate, Facility Management and Services, la filial dedicada a la gestión de bienes inmobiliarios. Les esperaban el presidente del Principado, Adrián Barbón; el consejero de la Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el director de la Agencia Sekuens, David González.

Recansens señaló, tras estrechar la mano a Barbón, que era su primera visita a Asturias. "Espero que sea la primera de muchas", respondió Barbón. El resto de la reunión se celebró a puerta cerrada y, tras su finalización, ni Recasens ni Barbón quisieron hacer declaraciones pese a la incertudumbre que hay sobre los planes de la compañía tras el cambio de su cúpula.

En la reunión se habló de los planes de Indra en Asturias para la fabricación de vehículos blindados y sobre el intento de Indra de adquirir el taller de Barros. Por eso acompañaban a Recasens el director de la división de vehículos blindados y el de la división de bienes inmobiliarios, creada esta última a principios de este año para gestionar la compraventa de propiedades para el desarrollo industrial de la compañía. Entre esas propiedades que pretende adquirir Indra está el taller de Barros, en Langreo. Sin embargo, la falta de acuerdo con su propietario, Duro Felguera, mantiene bloqueada la operación e Indra baraja alternativas para su segunda fábrica en la localidad coruñesa de As Pontes. No obstante, Indra tramita la declaración de proyecto de Interés Estratégico Regional para el conjunto de las fábricas del Tallerón y del taller de Barros.

Noticias relacionadas

Tras la reunión en la sede de presidencia del Principado, en Oviedo, estaba previsto que Recasens visitara las instalaciones del Tallerón en Gijón.