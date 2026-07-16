Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes y truenos que parecieron explosiones

Los pronósticos meteorológicos no se equivocaron y a las tres de la tarde caía en Oviedo la mundial. Lluvia a todo trapo y truenos que parecieron explosiones. La gran tormenta amenaza con llegar este jueves a todos los rincones de Asturias. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene activadas las alertas amarilla y naranja en toda la región. La peor cara del chaparrón la sufrirá la mitad occidental. Los cangueses ya miran al cielo ante su día más apoteósico: la Descarga de más de 100.000 voladores en seis minutos, que podría cancelarse si el chaparrón continúa de aquí a las ocho de la tarde, hora a la que está previsto el disparo.

Los avisos especiales de la AEMET están vigentes hasta las doce de la noche por fuertes lluvias y tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo. La "tormentona" ya descarga toda su furia sobre el centro de Asturias y en los próximos minutos u horas tocará la costa y barrerá de punta a punta el Principado. En la última hora se han registrado casi 600 rayos.

Hoy, día del Carmen, con fiestas repartidas por toda la comunidad, ya se están empezando a producir cancelaciones. Es el caso de Avilés y la misa de campaña que estaba prevista para esta tarde en el Centro Niemeyer y su posterior procesión.

Según advierte la AEMET, están en alerta amarilla el litoral oriental, la zona central y los valles mineros y la Cordillera y los Picos de Europa. El suroccidente y el litoral occidental, por su parte, están en nivel naranja, lo que implica un peligro mayor.

Busca refugio y cierra puertas y ventanas

El 112 ha proporcionado a la población asturiana consejos para actuar frente a las tormentas y los rayos. En el campo, "busca un lugar donde cobijarse, como un coche o un edificio, evitando permanecer al aire libre, sobre todo en praderas o lugares muy abiertos; evita acercarte a vallas, alambradas, vías de tren u otros objetos metálicos; y no te quedes en lugares altos, como colinas; no te refugies debajo de árboles, en particular si están aislados o son los más altos". Asimismo, "si vas conduciendo y te sorprende una tormenta, recuerda que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. Pero, no te detengas en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua".

Si estás en la ciudad, Emergencias aconseja ponerse al abrigo de edificios si estás en la calle. Si, por el contrario, estás en casa, "cierra puertas y ventanas, ya que las corrientes de aire atraen a los rayos, y evita ducharte, puesto que el agua es una buena conductora de la electricidad".

Espectacular tormenta sobre Oviedo: truenos y lluvia en pleno verano / R. D.

El pronóstico para el resto de días

El viernes continuará la inestabilidad, aunque sin avisos especiales de la AEMET. Se esperan cielos mayormente nubosos con precipitaciones débiles que durante la mañana se intensificarán en las horas centrales y que tenderán a remitir al final del día. Las temperaturas máximas descenderán algo, pero poco: 25 grados en Gijón, 24 en Oviedo, Cangas del Narcea, Avilés y Langreo, 23 en Nava, 22 en Llanes...

El sábado la situación mejora, aunque sin descartarse lluvias, y el domingo vuelve el verano con un día de sol y playa redondo. Los termómetros, además, volverán a subir hasta rozar los 30 grados. A partir del fin de semana, la AEMET alerta de la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, que junto a las altas presiones proporcionará "una subida progresiva de las temperaturas".