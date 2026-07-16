La cibertrampa con mensajería en la que cayó un asturiano: le pagaron al principio y le estafaron después

La Guardia Civil de Vicaya, en el marco de una investigación desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de Vizcaya, ha esclarecido una actividad delictiva continuada relacionada con una modalidad de ciberestafa conocida como “Estafa del Like”, identificando a cuatro personas residentes en las provincias de Vizcaya, Huelva, Sevilla y Valencia.

La investigación ha permitido determinar la presunta participación de estas personas en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigados habrían actuado utilizando perfiles falsos en aplicaciones de mensajería instantánea, desde donde captaban a las víctimas con falsas ofertas de ingresos rápidos y sencillos.

Las actuaciones se iniciaron tras una denuncia presentada por una víctima que manifestó haber sido agregada a un grupo de esta aplicación en el que supuestamente se ofrecían pequeñas remuneraciones económicas a cambio de realizar tareas simples relacionadas con redes sociales, como seguir perfiles o interactuar con publicaciones.

Para generar confianza, los autores realizaban pequeños pagos iniciales a los usuarios tras completar las primeras tareas, dotando de apariencia real y credibilidad al supuesto sistema de ganancias.

Aportaciones económicas

Una vez conseguida esa confianza inicial, comenzaban a solicitar tareas más complejas que requerían realizar aportaciones económicas bajo la promesa de recuperar posteriormente cantidades superiores con importantes beneficios.

La cuantía exigida aumentaba progresivamente hasta que, llegado un momento, cesaban los pagos prometidos y se interrumpía cualquier comunicación con las víctimas, consumándose la estafa. Al principio se les pedían cantidades de 50 y 100 euros, hasta llegar a los 300 euros en algunas víctimas.

Durante las investigaciones, los agentes realizaron un análisis exhaustivo de movimientos bancarios y conexiones tecnológicas, logrando identificar a los titulares de varias cuentas bancarias empleadas para recibir el dinero procedente de las víctimas. El estudio de estas cuentas permitió detectar un elevado volumen de operaciones compatibles con otros hechos similares y localizar al menos a otros ocho perjudicados adicionales.

Consejos para evitar este tipo de estafas: Desconfía de ofertas que prometan dinero fácil o beneficios elevados por realizar tareas simples en internet. Sospecha cuando te soliciten adelantar dinero para obtener supuestas ganancias posteriores. Verifica siempre la legitimidad de plataformas y perfiles antes de realizar pagos o facilitar datos personales. Nunca tomes decisiones precipitadas ante mensajes que generen urgencia o presión. Ante cualquier sospecha, recopila pruebas y denuncia los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Proteger a los ciudadanos

La investigación permitió identificar víctimas residentes en diferentes puntos del territorio nacional, concretamente en Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturias y Sevilla. Por todo ello se procedió a la investigación de cuatro personas como presuntas autoras de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Barakaldo (Vizcaya).

Con esta operación, la Guardia Civil de Vizcaya reitera su compromiso en la lucha contra las estafas en Internet y el fraude digital, impulsando investigaciones que permiten proteger a los ciudadanos frente a nuevas modalidades de ciberdelincuencia.

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Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos.