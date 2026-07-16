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Ciencia destina ocho millones a reforzar la actividad de los grupos de investigación que trabajan en Asturias

Los criterios de la convocatoria favorecen a aquellos grupos que cuenten con una mayor participación de mujeres

Dos científicas del Laboratorio de Investigación en Plaquetas del ISPA.

Dos científicas del Laboratorio de Investigación en Plaquetas del ISPA. / PABLO SOLARES

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Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, impulsa una nueva convocatoria de ayudas, dotada con ocho millones, para grupos de investigación que trabajan en Asturias. Esta línea está destinada a fortalecer la actividad científica de excelencia en la comunidad durante el periodo 2026-2027.

La convocatoria estará abierta desde mañana, viernes 17 de julio, hasta las 14:00 horas del 14 de septiembre. El detalle y los requisitos de la línea se pueden consultar en el siguiente enlace: https://goo.su/ZNDxeNN

El programa, en el que colabora la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt), pretende potenciar la investigación en todas las áreas de conocimiento, con el objetivo de consolidar equipos con trayectoria e impulsar el talento emergente. Entre las novedades de esta edición figuran medidas de simplificación administrativa, que reducen la documentación que deben aportar las entidades solicitantes y agilizan la tramitación de solicitudes.

La línea cuenta con una dotación inicial de ocho millones distribuidos en dos anualidades, con la posibilidad de doblar ese presupuesto en función de la disponibilidad presupuestaria. Las actuaciones que puedan enmarcarse en el programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en los ámbitos de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), también podrán recibir financiación europea.

Creación de equipos

Estas ayudas contribuyen a garantizar la estabilidad de los grupos de investigación ya consolidados y, al tiempo, fomentan la creación y fortalecimiento de equipos dirigidos por personas investigadoras jóvenes con trayectorias prometedoras que se incorporan al sistema asturiano de I+D+i.

Los grupos consolidados deben estar formados por un mínimo de tres doctores vinculados a la entidad solicitante a tiempo completo. Por su parte, los emergentes han de contar con un mínimo de dos miembros vinculados a tiempo completo con la entidad solicitante, entre los que deberá figurar el investigador principal, que ejercerá el liderazgo del grupo.

En línea con el compromiso del Gobierno de Asturias con la igualdad de oportunidades y la reducción de la brecha de género en el ámbito científico, la convocatoria incorpora criterios que favorecen a aquellos grupos que cuenten con una mayor participación de mujeres.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas jurídicas que desarrollen su actividad en la comunidad: organismos públicos de investigación del Estado, universidades públicas, otros centros públicos de I+D o entidades e instituciones sanitarias, públicas y privadas, vinculadas al ámbito de la salud.

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La anterior convocatoria, correspondiente al periodo 2024-2025, recibió 120 solicitudes, de las que se aprobaron 81 proyectos en los que participaron 1.243 investigadores. En conjunto, se concedieron 11,4 millones en ayudas.

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